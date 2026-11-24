I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne e una 20enne, entrambi domiciliati in città e già noti alle Forze dell’Ordine, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

Poco dopo le tre di questa mattina, una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio li ha sorpresi in via Carlo Zavagli, subito dopo che avevano forzato una Toyota Aygo parcheggiata nella vicina via Nervesa, rubando dall’interno dell’abitacolo una borsa e un vaso in ceramica. I militari li hanno bloccati entrambi e hanno recuperato la refurtiva, subito restituita alla legittima proprietaria. Al termine degli accertamenti, gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.







