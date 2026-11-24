Il nuovo sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16 Adriatica, all'altezza di via Barsanti, a Rivazzurra, entra nella fase operativa. Sono stati approvati i documenti per l'affidamento dei lavori tramite gara aperta e definite le risorse necessarie, per un investimento complessivo di 1.773.308 euro. L'infrastruttura permetterà a pedoni e ciclisti di attraversare la strada statale senza interferire con il traffico veicolare, collegando in sicurezza i quartieri posti sui due lati dell’arteria.

Per tutta la durata dei lavori saranno garantiti l'accesso in sicurezza alle abitazioni e ai passi carrabili dei residenti, mentre un semaforo provvisorio regolerà il traffico sulla Statale. Il traffico sulla SS16 non verrà mai interrotto ma saranno modificate per la durata del cantiere l'accesso alla via Raffaele Marvelli. Il cantiere durerà circa otto mesi, e troverà collocazione nel corso del 2027.

Il progetto prevede un passaggio protetto sotto la Statale, con le strutture in cemento armato, la sistemazione dei percorsi di accesso e della viabilità circostante, le nuove pavimentazioni e la segnaletica. Per quanto riguarda accessibilità e sicurezza, i percorsi ciclopedonali saranno realizzati con pavimentazioni colorate e dotati di tracciati tattili per le persone ipovedenti e non vedenti, mentre parapetti, corrimano e barriere di protezione accompagneranno l'intera sezione. Il sottopasso avrà un nuovo impianto di illuminazione, con l'adeguamento dell'illuminazione pubblica dell'area, e sarà controllato da due telecamere multidirezionali a copertura totale. Per contrastare il rischio di allagamento sono previsti interventi di impermeabilizzazione e un sistema di raccolta e sollevamento delle acque meteoriche, a cui si aggiungono la sistemazione delle aree verdi e l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche presenti. Durante gli scavi sarà garantita l'assistenza archeologica.

L'opera nasce nell'ambito del piano di sviluppo urbanistico dell'area ex Marr - via Flaminia, la realizzazione del sottopasso renderà non più necessario il semaforo a chiamata per l'attraversamento pedonale attualmente in essere, rendendo estremamente più fluida la circolazione stradale in un nodo attualmente critico per il traffico soprattutto in estate e nelle ore di punta.