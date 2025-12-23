Prenotazioni negli hotel: bene Capodanno, su Natale pareri discordanti

Ad una settimana dal cosiddetto Capodanno più lungo del mondo, Rimini si prepara agli eventi ma anche all'arrivo dei turisti. I dati di Visit Rimini, la dmc del Comune che si occupa dell’accoglienza turistica, evidenziano dati positivi: “L’andamento dell’occupazione alberghiera – commenta Marina Lappi di Visit Rimini - nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 evidenzia una distribuzione delle presenze complessivamente omogenea e in linea con gli anni precedenti, con alcuni segnali positivi. Tra gli elementi di maggiore interesse si registra una crescita dell’occupazione anche nella settimana di Natale, con l’aumento anche di clientela straniera. Il momento di massima affluenza resta il Capodanno, che ad oggi raggiunge un tasso di occupazione del 70%

"Un risultato positivo - prosegue Lappi -, favorito dal format del “Capodanno più lungo”, che propone un programma articolato su più giornate e con artisti molto apprezzati e consente di distribuire i flussi turistici nel tempo, contribuendo a rendere più equilibrata la presenza dei visitatori sull’intero periodo festivo”. E ancora il meglio deve arrivare considerato che il periodo clou delle prenotazioni per il capodanno avviene dal 26 dicembre: “Confidiamo che quest’ultima settimana rappresenti , come di consueto, il periodo cruciale per le prenotazioni alberghiere , grazie anche all’intensa programmazione dello spot sulle tv, trasmesso per tutto il mese di dicembre, puntiamo a raggiungere la piena occupazione per i circa 500 hotel aperti a Rimini”. Si registra inoltre una significativa affluenza negli uffici di informazione e accoglienza turistica, accompagnata da numerose richieste telefoniche per prenotazioni last minute e informazioni sugli eventi in programma. “La città si consolida come destinazione anche per un soggiorno invernale – conclude Marina Lappi - alla data odierna, l’avvio del 2026 presenta livelli di occupazione già superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rafforzando le prospettive positive per l’inizio del nuovo anno”.

Dati parzialmente diversi quelli che arrivano invece dal Conflavoro PMI Rimini che ha raccolto le testimonianze di albergatori e ristoratori del territorio. Dalle dichiarazioni degli associati emerge un Natale che si conferma debole, con un calo medio stimato tra il 15% e il 20% rispetto al 2024, mentre Capodanno mostra segnali positivi, soprattutto per chi ha proposto pacchetti strutturati, eventi interni e offerte chiare. Le strutture che hanno investito in formule complete e trasparenti (mezza pensione, menù alla carta, proposte con musica e intrattenimento) riescono a registrare il tutto esaurito o quasi. Anche la ristorazione autonoma, non legata a grandi eventi pubblici, mostra buoni risultati. "Per sostenere davvero il turismo e la ristorazione, serve una strategia coordinata e lungimirante - spiega il presidente provinciale di Conflavoro Corrado Della Vista -. Chi ha saputo strutturare un’offerta completa e accessibile ha lavorato bene, ma è evidente che la programmazione deve essere condivisa su scala territoriale più ampia. Progetti ed eventi pensati solo per singole piazze rischiano di disperdere risorse. È necessario invece un progetto integrato tra i comuni, anche coinvolgendo i comitati, le proloco e le realtà di zona. Portare eventi nei lungomari e nelle periferie, diversificare le proposte e offrire contenuti continui può rafforzare tutto il sistema turistico, non solo nei centri storici".

Il programma completo nel dettaglio del capodanno a Rimini

ANTEPRIMA DI CAPODANNO

lunedì 29 dicembre 2025

Rimini, Piazza Malatesta

Edoardo Bennato in concerto

Sono Solo Canzonette Tour 2025 per l'Anteprima del Capodanno più lungo del mondo

Inizio concerto ore 21.15. Ingresso libero



martedì 30 dicembre 2025

Rimini, Piazza Malatesta

Ore 20,30 Pre-show a cura dei talent di Discoradio, Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, che scalderanno il pubblico in attesa dell’esibizione dell’artista.

ore 21,15

Francesca Michielin in concerto

Ingresso libero

31 dicembre a Rimini



Piazza Malatesta



Aprono la serata i giovani performer della Rimini Dj Academy, che scaldano l'atmosfera con i loro set dalle ore 18:30.



Dj Rotation

La consolle è affidata a una DJ rotation d'eccezione, che vede alternarsi i dj più famosi delle discoteche riminesi. Saliranno in consolle per salutare il nuovo anno: Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 22:30 - 03:00



Castel Sismondo

Incendio al Castello

Spettacolo di fuochi e luci, un momento straordinario tra magia e sogno che attenderà il pubblico per due diverse repliche. Ore 00.30 e 02.00.





Piazza Cavour



Aprono la serata i giovani performer della Rimini Dj Academy, che scaldano l'atmosfera con i loro set dalle ore 18:30.



Dj Rotation

con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 22.30 – 23.30



RDS 100% GRANDI SUCCESSI

A traghettare Rimini nel 2026 saranno la simpatia e l’energia musicale di Roberta Lanfranchi, amatissima voce di RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Non solo, il palco di Piazza Cavour sarà animato dalla carica di Discoradio, emittente del gruppo RDS che farà ballare il pubblico con l’energia del Discoradio Party firmato Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari.

Ore 23.30-01.00



Dj Rotation

con Paolo Nhe, Gianni Morri, Max Padovani, Maurizio Nari, Stefano Gambarelli, Gippo e Jadi Cartier accompagnati dal violinista Mark Lanzetta. Orario: 01.00 – 03.00

Teatro Galli, Sala Ressi

Rimini Jazz Club All Swing Stars

Una Notte di San Silvestro in perfetto stile Cotton Club nella splendida cornice della Sala Ressi, ambientazione ideale per rivivere l’affascinante atmosfera dei jazz club degli anni ruggenti. Orario: dalle ore 23.00 alle 02.00. Ingresso libero



Teatro degli Atti

“RAICES LATINAS”

Le origini della musica e danze latine con la musica dal vivo del gruppo Septeto Guarachando, balli e animazione con Grancaribe Rimini e dj set con Rafael Nunez.

Orario dalle 22. Ingresso libero



Museo della città

Brindisi d’arte in musica

La musica incontra l’arte con il Concerto del Trio Orpheus, a cura di Rimini Classica.

Si esibiscono il tenore Gianluca Pasolini, alla viola Aldo Maria Zangheri e all’arpa Monica Micheli. A seguire il tradizionale brindisi di mezzanotte.

Orario: 22.30 - 24.00 - Ingresso gratuito su prenotazione (+39 0541 793851 per info e prenotazioni dal martedì alla domenica 10-13 / 16-19).



Domus del chirurgo

Musica tra i Mosaici

POP HISTORY

Un viaggio tra i più grandi successi del pop in versione acustica, con Michele Tani (voce, pianoforte) e Alessandro Pagliarani (sax)

Orario: dalle 23.00 Ingresso libero



Palazzo del Fulgor

Ritratti di fine anno: sessione fotografica di ritratti di Enrico De Luigi

Nelle sale del Palazzo del Fulgor è possibile diventare protagonisti di uno speciale set fotografico d’autore realizzato dal fotografo Enrico De Luigi.

Orario: dalle 22.00 Ingresso libero

Ala Moderna, Museo della città

Rimini Electrique

Un evento che trasforma l’Ala Nuova del Museo in uno spazio vivo e pulsante tra dj set e luci, pensato per celebrare l’arrivo del nuovo anno con creatività e coinvolgimento.

Da mezzanotte in poi. Ingresso libero

Piazzale Kennedy, Marina Centro

Liscio Street Parade - New Year Edition

La grande tradizione del liscio romagnolo incontra le nuove generazioni a due passi dal mare, trasformando il Belvedere in una grande balera a cielo aperto con protagoniste con le orchestre Santa Balera, Alluvionati del Liscio e Roberta Cappelletti, le scuole di ballo e il ritmo dei dj set

di disco-liscio. Fuochi d’artificio di mezzanotte sul mare.

Orario: dalle 21.30 Ingresso libero



Biblioteca Gambalunga, Cineteca

Il Granchio nudo

Proiezione del film in omaggio a Marco Pesaresi. Un documentario che ne ripercorre la vita e la carriera attraverso testimonianze. Orario: due spettacoli serali a cavallo dell’anno nuovo, alle ore 21.30 e alle 00.30. Il 1° gennaio: proiezione pomeridiana alle ore 16.30. Ingresso libero



Teatro Galli, Domus e Museo della città, Palazzo del Fulgor, Palazzi dell’Arte, Cortile della Biblioteca e cineteca

Il Capodanno della Cultura

Musei e luoghi della cultura aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 3 di notte per accogliere i viandanti di Capodanno

E ancora...



Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

Capodanno al Fulgor

Nel cinema di Fellini si festeggia l'arrivo del 2026 con uno dei film proposti nelle sale cinematografiche per Natale in un’unica proiezione in prima serata (ore 21.45).

Al termine del film, brindisi di mezzanotte per salutare l’anno che se ne va e accogliere il nuovo. Scoccata la mezzanotte, sul grande schermo una seconda proiezione speciale a partire dalle ore 00:30 che accompagnerà i primi istanti del nuovo anno, immersi nelle storie, nelle luci e nelle emozioni del grande cinema.

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

Rimini, Piazza Tre Martiri

Capodanno sotto i Portici

L’area dei portici, nei pressi dell'Orologio in piazza Tre Martiri, diventa un altro punto di aggregazione musicale per la notte di San Silvestro. Una programmazione musicale non-stop, a partire dall'ora dell'aperitivo, che proseguirà fino a tarda notte, con quattro DJ a rotazione, che si alternano su due postazioni sonore. Il viaggio musicale spazierà attraverso generi selezionati, passando dalle vibrazioni del Funky ai ritmi della House, fino ad includere le sonorità più ricercate della musica elettronica. Organizzato in collaborazione tra gli storici locali Spontaneo e Caffè Centrale, l'evento trasformerà l'area dei portici in un altro angolo di musica e festa per i viandanti della notte più lunga dell'anno.

Ingresso libero

Area Settebello, via Roma, 70

Capodanno all'Area Eventi Settebello a7b

Dalle 20.30 prende il via il cenone accompagnato dalla musica di Miami & The Groovers, con Lorenzo Semprini alla voce, chitarra e armonica, Marco Ferri alla batteria, Alessio Raffaelli a piano, organo e fisarmonica, Beppe Ardito alla chitarra e voce e Francesco Pesaresi al basso e cori. A seguire, selezioni musicali di Dj Ursus per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 1787403 www.facebook.com/areasettebello