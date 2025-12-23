L'allerta della vigilia di Natale: in arrivo pioggia e vento anche sulla costa

Una vigilia di Natale all'insegna del maltempo su tutta la Regione con buona parte del territorio in allerta arancione, in particolare il settore orientale compresa la provincia di Rimini. In base alla nota diramata dalla protezione civile "sono previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 2". Sui settori appenninici emiliani i fenomeni "saranno nevosi a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 cm sui crinali". Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, "con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato". Inoltre, informa l'avviso diffuso dalla Protezione civile regionale, "saranno possibili localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari".



le zone di allerta per la Vigilia di Natale

Le previsioni di Arpae