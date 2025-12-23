19enne in manette per spaccio: fermato in centro a Rimini

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Rimini per spaccio. A seguito di alcune segnalazioni, gli agenti hanno approfondito le mosse del giovane che era solito muoversi nei pressi di un bar del centro storico riminese. Gli agenti in borghese della la squadra giudiziaria hanno così effettuato una perquisizione domiciliare nella sua abitazione e in camera hanno trovato 35 grammi di hashish e una dose di una sostanza stupefacente sintetica caratterizzata da un alto contenuto di THC, oltre al materiale per il confezionamento e la vendita. Al momento della perquisizione era presente solo il genitore del 19enne. Un successivo interrogatorio negli uffici della Polizia Locale ha confermato i sospetti sull'attività di spaccio. Il giovane ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di via della Gazzella, in attesa di comparire, nel processo per direttissima, davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.