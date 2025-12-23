Nasconde la droga nel portaocchiali e in auto: arrestato 22enne a Novafeltria

Fermato per un controllo stradale nelle campagne adiacenti a Novafeltria, si è subito mostrato nervoso e alla richiesta dei documenti ha cercato di disfarsi della custodia porta occhiali che teneva nascosta sotto la maglietta. Indizi che non potevano passare inosservati ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novafeltria che hanno fermato il 22enne mentre era alla guida. Nella custodia, recuperata nella vegetazione circostante, c'erano 40 grammi di marijuana e hashish già suddivisi in involucri pronti per la cessione. Sotto il bracciolo centrale dell'auto erano nascosti invece 7 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Per il giovane pusher è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.