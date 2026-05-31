Noa, Brancale, Bollani per il Riccione Summer Jazz

Una sfilata di grandi nomi del jazz e della musica internazionale è pronta a caratterizzare il cartellone del Prep Riccione Summer Jazz 2026 in programma dal 25 luglio al 4 agosto. Tra gli artisti attesi la cantante israeliana Noa, la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, e il viaggio nei ritmi caraibici firmato dal Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. Attesa anche per la presenza di Valentina Cenni e Stefano Bollani e per Serena Brancale. Le grandi produzioni orchestrali completeranno un quadro, unendo la musica della Sonora Junior Orchestra e della ConsPe Big Band fino all'omaggio della Swingers Orchestra a Benny Goodman e Artie Shaw, dedicato alla memoria di Gaspare Tirincanti, riccionese che ha segnato la storia del jazz italiano.

Tutti gli appuntamenti, con la direzione artistica del maestro Mario Marzi, avranno inizio alle ore 21:15 e si svolgeranno in piazzale Ceccarini, piazzale Roma e dell’anfiteatro del parco degli Olivetani. Il filo conduttore mette al centro il tema profondo e suggestivo delle “Voci”. Questa ricerca artistica dialoga con l’omaggio agli 80 anni dal voto delle donne in Italia.

Ad arricchire la manifestazione, da quest’anno il festival completa la sua esperienza aprendo un importante canale dedicato alla formazione e ai giovani musicisti, sospeso tra musica classica e jazz. Attraverso l'Astri Academy, la sezione formativa della kermesse ideata come un laboratorio permanente, prenderà vita il format “Giovani per i Giovani”. Questo percorso offrirà borse di studio, masterclass e residenze artistiche in collaborazione con conservatori, accademie e fondazioni.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione musicale di promozione sociale Gaspare Tirincanti con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura