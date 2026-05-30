Liste d'attesa, i dati dell'Emilia Romagna: meglio su tempi e capacità risposta

Migliora il rispetto dei tempi delle prime visite e degli esami diagnostici in Emilia-Romagna che risulta anche la terza regione in Italia per percentuale di prescrizioni di prime visite che si traducono in prenotazioni reali nel Servizio sanitario. Sono alcuni dei dati della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, diffusi da Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Nel 2026 in Emilia Romagna si registra un miglioramento delle performance sia per le prime visite sia per gli esami diagnostici, in linea con il trend nazionale che evidenzia una crescita della percentuale di prestazioni erogate nei tempi previsti su tutte le classi di priorità. In Regione la percentuale di rispetto dei tempi per le prime visite passa dal 73,7% dello scorso anno al 77,7% del 2026 (il dato nazionale è del 78,7% nei primi se mesi del 2026 contro il 76,1% dello stesso periodo nel 2025). Quanto al rispetto dei tempi per gli esami diagnostici, invece, il dato passa dall’84,3% del 2025 all’89,2% del 2026 (il dato nazionale è dell’84,7% nel primo semestre 2026 contro l’83% dello stesso periodo dell’anno scorso).

L’Emilia-Romagna si colloca, poi, tra le Regioni con le migliori performance per quanto riguarda le tempistiche di accesso al sistema di prenotazione (CUP). In particolare, è tra le realtà con la più alta percentuale di cittadini che contattano il CUP entro i tempi relativi alla classe di priorità assegnata. Secondo il cruscotto Agenas, inoltre, è dell’83,1% la percentuale di garanzia per le prime visite con priorità U a tre giorni. Quelle, invece, con priorità D, ovvero differite a 30 giorni, registrano una percentuale di garanzia del 77,4%. Altro elemento qualificante è rappresentato dalla bassa percentuale di prescrizioni in classe P (prestazioni programmabili entro 120 giorni), tra le più contenute a livello nazionale. Questo dato è particolarmente rilevante perché un uso eccessivo della classe P può rappresentare un modo improprio per diluire i tempi di attesa e migliorare apparentemente le performance. L’Emilia-Romagna, invece, conferma un utilizzo appropriato delle classi di priorità, a garanzia di maggiore trasparenza e coerenza con le indicazioni cliniche.

La Regione si posiziona inoltre tra le migliori per capacità di prenotazione delle prescrizioni all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Se a livello nazionale circa il 50% delle prescrizioni si traduce in una prenotazione, in Emilia-Romagna il dato risulta significativamente più elevato. Considerando infatti non solo il flusso delle ricette dematerializzate (sistema TS) ma il “prenotato reale” (fonte PNLA), la Regione supera il 70% di prescrizioni effettivamente trasformate in appuntamenti, segno di un sistema che intercetta e accompagna concretamente il bisogno di cura.

“I dati presentati da Agenas – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi- dimostrano come il trend in miglioramento della Regione Emilia-Romagna siano frutto del lavoro costante e quotidiano che stiamo mettendo in campo sia con gli indirizzi di carattere regionale sia con il lavoro delle nostre aziende sanitarie. In particolare, c’è la necessità di lavorare sempre di più sulla presa in carico, sulla appropriatezza della prescrizione delle visite di specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di diagnostica. Su queste seconde, l'effetto di miglioramento e di raggiungimento progressivo degli indicatori riconosciuti e determinati a livello nazionale e regionale è del tutto evidente. Anche gli indicatori di qualità che fanno riferimento alla prenotazione attraverso il sistema Cup oppure le prese in carico delle situazioni complesse dimostrano come la nostra Regione abbia intrapreso la strada giusta. Confidiamo, inoltre, che l'applicazione costante e capillare dei contenuti dell'accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale, insieme al lavoro che stiamo facendo con i professionisti e gli specialisti territoriali e ospedalieri, ci porti al raggiungimento pieno degli standard previsti”.

“Dal recente incontro con il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, e le direzioni strategiche delle aziende sanitarie è emerso con chiarezza come il sistema emiliano-romagnolo si collochi a livello di tutte le classi di priorità, rispetto all'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con un trend di omogeneo miglioramento e conferma la posizione benchmark della nostra Regione nel panorama nazionale. Il lavoro che abbiamo da fare è ancora tanto, ma comunque siamo consapevoli di essere sulla strada giusta”, conclude Fabi.