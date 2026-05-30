I rincari arrivano anche in spiaggia ma a Rimini un po' di meno

Il ponte del 2 giugno sancisce l'avvio di una stagione balneare che per molti sarà purtroppo segnata da un calo del budget per la vacanze, ridotto dalla tempesta perfetta fatta di inflazione, aumento del costo dei trasporti e dell'energia. L’Osservatorio Federconsumatori ha provato a mettere in fila alcuni costi legati ai servizi balneari e dal monitoraggio è emerso un aumento medio del 2,7% rispetto al 2025. Rimini resta però una delle località balneari più competitive: il prezzo di un abbonamento annuale per ombrellone e due lettini oscilla infatti dai 500 ai 1200 euro, mentre un lettino giornaliero dai 6 agli 8 euro. Un po' più cara Riccione dove l'annuale va dai 700 ai 2000 euro e il lettino giornaliero dagli 8 ai 10 euro. Ancora più costosa Milano Marittima: annuale tra 1000 ai 2500 euro e lettino giornaliero dai 10 ai 15. Le oscillazioni tengono conto del periodo, del luogo e della collocazione degli ombrelloni.

Viste le difficoltà, aumentano poi le persone (soprattutto giovani) che traslocano verso le spiagge libere. A pesare ci sono anche i rincari di acqua, gelati, tramezzini, aperitivi e pasti acquistati acquistati in bar e ristoranti di spiaggia dove, evidenzia Federconsumatori, già si segnala un aumento del 7% che spinge molte famiglie ai ricorre a pasti e merende "fai da te".