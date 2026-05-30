Ampliamento fiera di Rimini. Una petizione per chiedere revisione del progetto

Dopo una serie di incontri svolti nelle scorse settimane, il comitato Osservatorio Ampliamento Fiera ha ufficialmente lanciato la raccolta firme per chiedere la revisione del progetto di ampliamento promosso attorno al polo fieristico di Rimini. Dietro alla decisione ci sarebbe la crescente preoccupazione di cittadini, residenti e lavoratori per una situazione ritenuta insostenibile sotto il profilo della viabilità, della vivibilità urbana e dell’impatto sul territorio.



Secondo il Comitato, il progetto aggrava una condizione già fortemente critica: traffico congestionato durante gli eventi fieristici, lunghi tempi di percorrenza, quartieri bloccati, aumento delle emissioni, consumo di suolo e una pressione crescente sulla qualità della vita dei residenti.

“La sensazione di molti cittadini è chiara: Rimini sta arrivando a un limite. Sempre più persone organizzano la propria giornata controllando il calendario fieristico, rinunciano a spostarsi, evitano certe zone della città o restano bloccate per ore nel traffico. Questa non può diventare la normalità” si legge in una nota.

Cinque le richieste presenti nella petizione:

 che il progetto non venga approvato nella forma attualmente proposta, la cupola non ci sta né a ovest, né a est, né a sud;

 una revisione complessiva dell’opera;

 una nuova valutazione trasparente del reale interesse pubblico;

 la verifica di soluzioni alternative meno impattanti;

 la sospensione dell’iter autorizzativo fino al completamento delle verifiche richieste;

 l’apertura di un confronto pubblico reale con cittadini, tecnici e professionisti.

Il Comitato rileva poi che il tema riguarda l’intera città e non soltanto le aree limitrofe alla Fiera: “qui non si sta dibattendo soltanto di una struttura. Si sta discutendo del tempo delle persone, della salute, della libertà di muoversi, del futuro urbanistico di Rimini e della possibilità di continuare a vivere questa città senza sentirsi soffocati.”

I punti di raccolta firme saranno il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20 nella sala parrocchiale di San Martino in Riparotta oppure al link: https://bit.ly/4tYLCsZ