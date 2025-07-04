  
"Si usi lo stadio"

Niente eventi agli Olivetani. Azione: scelta scaturita da nostro esposti

di Redazione   
Ven 4 Lug 2025 11:59 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:31
"Siamo molto soddisfatti per la decisione della sovrintendenza di impedire l’utilizzo del Parco degli Olivetani per eventi musicali, scaturita anche dai nostri esposti alle autorità competenti". Così commenta il gruppo di Azione a Riccione, dopo le decisioni sul parco esposte in consiglio comunale dalla sindaca Daniela Angelini (vedi notizia) in risposta ad una interrogazione della consigliera Valentina Villa. "Quell’area deve rimanere preservata e deve mantenere la destinazione a verde e a parco pubblico senza essere disturbata da eventi che possano stravolgerla. Siamo contenti anche perché fin dall’anno scorso abbiamo presentato diversi esposti alle autorità competenti per manifestare le criticità di una scelta secondo noi inopportuna e sbagliata. Siamo contenti che la Soprintendenza abbia accolto i nostri rilievi e ieri sera attraverso la consigliera Villa in Consiglio Comunale avevamo proprio posto determinate domande per le quali il sindaco ha poi ammesso il divieto di utilizzo dell’area. Abbiamo lo stadio per eventi a pagamento che sono stati organizzati negli anni, pensiamo ad Ozuna oppure al concerto di Jovanotti. Si utilizzi quel contenitore e si lascino perdere soluzioni che mettono a rischio i parchi ed il verde pubblico".

