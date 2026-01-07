Lotteria Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca: i numeri vincenti

Martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un'iniziativa che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’IRST di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi più promettenti portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori: sperimentazioni in grado di scoprire e creare armi terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate, mettendole a disposizione dei medici per offrire nuove prospettive di cura a chi lotta contro un tumore. Per il territorio di Rimini l’evento si è tenuto, come da tradizione, presso “Le Befane” Shopping Centre, anche partner dell’iniziativa: a partire dalle ore 17 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per animare con la solidarietà il pomeriggio dell’Epifani. Già dalle 15 i volontari dell’Istituto erano presenti per intrattenere grandi e piccini con la Befana IOR.

Sebbene la partecipazione all’evento sia stata condizionata dalle avverse condizioni meteo, l’adesione all’iniziativa è stata comunque da record: anche quest’anno la Lotteria Solidale IOR si è confermata il gioco delle festività invernali romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 55.301 biglietti su circa 60000 disponibili, di cui 17.724 solo nella provincia di Rimini: questo ha portato ad un incasso di più di 138.000 euro, cui si aggiungono i 41.000 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Cia Conad, La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Le Befane Shopping Centre, Orto Mio, Il Panificio Di Camillo, Eurocompany, Remaind, Marcegaglia, SGR, Banca Malatestiana, Fiat Antonelli e Fiat Pulzoni Di Cesena, Concessionaria F.lli Benelli, Concessionaria Renauto Piraccini. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 180.000 euro. «Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dall’7 gennaio al 23 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria IOR non si perde mai. In chiusura ci tengo a ringraziare di cuore tutti i volontari e tutti gli esercizi commerciali che si sono prestati a farci da punti vendita in questi quasi due mesi di distribuzione dei biglietti: senza l’aiuto di tutto il territorio, che si è impegnato non solo a partecipare ma a diffondere il senso di questa iniziativa, non sarebbe stato possibile raggiungere certi incredibili risultati».

«Sono ventuno anni che Le Befane Shopping Centre ospita l'estrazione finale della Lotteria IOR – ha sottolineato Massimo Bobbo, Direttore de Le Befane Shopping Centre di Rimini – è un traguardo per il Centro commerciale, per la proprietà, ma anche personalmente per me, molto significativo: essere partner di un'iniziativa così importante che tocca un tema di eccezionale rilevanza - la salute, la prevenzione, la cura - è qualcosa che ci rende orgogliosi e che dà il senso del nostro essere parte della comunità del nostro territorio».

A partire dal primo premio, l’auto Dacia Sandero Streetway, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Renauto Piraccini, l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Rimini, esigibili presso la sede IOR di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni. L’elenco è consultabile anche collegandosi al sito ufficiale www.ior-romagna.it.

Automobile Dacia Sandero Streetway* 18964

2. Ombrellone e 2 lettini + ingresso Boabay per la stagione 2026 – Bagno Le Spiagge, Rimini 20437

3. Weekend in un capoluogo italiano in hotel 4 stelle per 2 persone, colazione inclusa 05960

4. Massaggio Antistress per due persone presso SPA i-FEEL GOOD dell’i-Suite Hotel Rimini + ingresso SPA 19855

5. Cena per 2 persone al Ristorante Settimo Piano – Hotel Lungomare, Riccione 10153

6. Due guanciali in fibra, piumino e topper Dorelan 14984

7. Ombrellone e 2 lettini per una settimana al Bagno 130 Rimini + selezione di mieli pregiati (Società Agricola Oro del Daino) 17426

8. Buono cena o pranzo per due persone presso Trattoria La Marianna (Rimini) + servizio piatti porcellana per 6 persone Ceramica Bellini 05970

9. Due ingressi Terme Riccione al percorso termale sensoriale + buono pulizia viso, mani e piedi presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 12280

10. Buono per 2 menù completi presso Ristorante Amorimini 08908

11. Colazione per 2 persone al RistoranteWE.MERiccione 10337

12. Trapano avvitatore by Ferramenta Donati 00067

13. Ombrellone e 2 lettini per una settimana al Bagno 107 Delio Rimini + selezione di mieli pregiati (Società Agricola Oro del Daino) 09915

14. Buono Trattamento “Face Ritual Nutri Skin” 06942

15. Buono trattamento presso Sun and Beauty Angel 04573

16. Buono per 2 menù completi presso Osteria de Borg (Rimini) 19973

17. Orologio da sala by Ceramica Bellini 01832

18. Buono 3 mesi corso salsa cubana per due persone 04221

19. Buono colore, piega e fissativo + buono massaggio corpo presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 01176

20. Buono per due lezioni di padel per tre persone presso Circolo Padel 19258

21. Buono per 5 sedute di personal training MyTrainer 04019

22. Buono impacco capelli, piega, manicure e pedicure presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 17187

Tutti gli altri biglietti non vincenti, come riferito, si trasformeranno in buoni-sconto da 2,50 euro su ogni 20 euro di spesa presso tutti i Conad della Romagna dal 7 gennaio al 23 febbraio.