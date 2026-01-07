  
Trasporti, oggi alcuni disagi

Dopo la neve il gelo: minime sotto lo zero in collina, da venerdì la risalita

di Redazione   
Mer 7 Gen 2026 11:48 ~ ultimo agg. 12:43
I mezzi spargisale, già attivi da martedì mattina alla luce delle previsioni, hanno a lavorare anche oggi sulle strade riminesi. Le principali arterie viarie già nel pomeriggio dell'Epifania erano praticabili a velocità contenuta, qualche criticità invece nelle zone collinari. Trasporto pubblico regolare questa mattina sulla costa, dove lo scuole sono rimaste regolarmente aperte. Alcune linee dell'entroterra hanno invece subito limitazioni ai percorsi per le strade ancora innevate.

Esaurite le precipitazioni nevose, resta il freddo: la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha rinnovato anche per giovedì l'allerta meteo gialla (il livello più basso) per temperature estreme. Per giovedì 8 gennaio in Regione si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna. Da venerdì invece è prevista una risalita delle temperature. 

Le previsioni di Arpae.

