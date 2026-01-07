  
21-26 agosto

'L’amor che move il sole e l’altre stelle'. Il manifesto del Meeting 2026

«L’amor che move il sole e l’altre stelle»: L’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri è il titolo della 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma a Rimini dal 21 al 26 agosto 2026. E' stato presentato il manifesto della nuova edizione.

Nella frammentazione e solitudine, nell’urgenza di pace e unità che segna le nostre società e le nostre vite personali, il titolo di quest’anno desidera mettere a tema una dinamica originale, quella forza che attrae e armonizza di cui Dante si fa cantore e testimone. «Con questo titolo - osserva Bernhard Scholz, presidente del Meeting - vogliamo riscoprire l’origine e il destino del mondo che ci è affidato e della nostra stessa esistenza». 

Un titolo, dunque, che non è soltanto una citazione letteraria, ma una provocazione rivolta al presente. «Dobbiamo confrontarci – sottolinea ancora Scholz - con la domanda se siamo dominati da un caos indecifrabile, spesso anche crudele, oppure se ci è possibile riconoscere, in modo ragionevole, un bene dal quale e per il quale tutto è stato generato e continua a essere generato anche ora, nel nostro oggi. Un bene e un amore che non si impone, ma rispetta la nostra libertà, anzi la esalta e la sostiene per renderla feconda». 

La 47ª edizione del Meeting vuole verificare se questa forza che muove tutto può essere la chiave per leggere la realtà nella sua dinamica più profonda e veritiera, se può diventare fonte di riconciliazione, di apertura verso nuove forme di socialità, di condivisione, di educazione, di cultura. Un amore capace di aprire orizzonti nuovi per chi desidera proporre una tecnologia, un’economia e una politica più consone alle reali esigenze dell’uomo.

«L’ultimo verso della Divina Commedia», conclude Scholz, «ci invita a un nuovo inizio che è possibile per ognuno e che sarà il cuore del prossimo Meeting di Rimini».

