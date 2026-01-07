  
IN REGIONE CALO DELL'1,2%

RC Auto, a Rimini prezzi in calo del 5,3%

In foto: @rh2010
di Redazione   
Mer 7 Gen 2026 11:20
Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 42.000 gli automobilisti emiliano-romagnoli che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025. E a Rimini la percentuale sale: se a livello regionale la percentuale di chi ha denunciato un sinistro con colpa è pari all'1,62%, in provincia di Rimini il valore si attesta all'1,72%.

Sul fronte delle tariffe RC auto, l’osservatorio di Facile.it ha messo in luce che, a dicembre 2025 il premio medio RC auto in Emilia-Romagna è stato di 549,25 euro, valore in calo dell'1,2% rispetto a dicembre 2024. In questo caso invece, in provincia di Rimini, ci sono buone notizie: il premio medio è stato pari a 557,24 euro, in diminuzione del 5,3%. Ecco di seguito il premio medio aggiornato a dicembre per ogni provincia.

