La neve non ha fermato il cammino dei Re Magi per le strade di Rimini

La neve e il freddo non hanno fermato l’arrivo dei Re Magi a Rimini, anzi, nonostante le difficoltà legate al meteo proprio la neve, assente dalla riviera da anni, ha reso ancora più suggestiva la tradizionale manifestazione arrivata quest’anno alla terza edizione.

Il racconto del cammino dei Magi – a cui ogni anno partecipano centinaia di volontari, artisti, gruppi musicali e coristi - è partito dall’invaso del ponte di Tiberio, con il coro delle voci bianche di Rimini e la danza tradizionale dei Filippini.

Da lì, circondato da tante persone venute a seguire l’evento, il corteo si è messo in cammino per corso d’Augusto, per la prima tappa in piazza Cavour, accolto ancora da un coro di giovanissimi, prima della distribuzione di alcuni doni e dolciumi.

Le ultime tappe hanno portato i maggi tra canti, immagini, famiglie, tamburi e cavalli, prima in piazza Tre Martiri, dove si è svolto una suggestiva recitazione di un bambino da una finestra che guardava la piazza, e poi in Duomo addobbato con il il videomapping realizzato dall’Accademia LABA di Rimini.

Il cammino dei Re Magi si è concluso all’interno del Tempio Malatestiano con il concerto dell’ensemble Einstein EYOS e il saluto del Vescovo.

L’evento è stato realizzato da MADE Officina Creativa in collaborazione con il Comune di Rimini e la Diocesi di Rimini, con il supporto dell’Associazione Il Brillio, dell’Associazione Ponte dei Miracoli e dell’Associazione Migrantes.