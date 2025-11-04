Nessun ritardo per il "cupolone" della Fiera. Ermeti (Ieg) tranquillizza

Il taglio del nastro di Ecomondo alla fiera di Rimini è stata anche l'occasione per fare il punto sui progetti di ampliamento dei padiglioni. A tranquillizzare, in particolare sul cosiddetto "cupolone", è stato il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. "Nessuna difficoltà, "stiamo procedendo. Ci sono tempi, che sono lunghi, burocratici da affrontare per avere le autorizzazioni per poter partire" ha detto. Il nuovo maxi padiglione circolare, ha ricordato, è "un'opera gigante, che però tiene conto anche di tanti aspetti di sostenibilità, perché abbiamo voluto tenere in considerazione i tempi e soprattutto un progetto che deve essere il più possibile funzionale, deve servire a contenere l'espansione delle nostre manifestazioni fieristiche più importanti ma deve essere utile anche per la città, per dare la possibilità di organizzare eventi di altro tipo anche se non sono fieristici". Al momento, ha concluso Ermeti, "siamo nelle fasi di affinamento di tutta la parte tecnologica e impiantistica, per renderlo capace di ottenere anche questo ulteriore risultato per la nostra città".