  
Indietro
menu
menu

Utile per Ieg e per Rimini

Nessun ritardo per il "cupolone" della Fiera. Ermeti (Ieg) tranquillizza

In foto: un rendering del progetto di IEG
un rendering del progetto di IEG
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 4 Nov 2025 17:07 ~ ultimo agg. 17:14
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il taglio del nastro di Ecomondo alla fiera di Rimini è stata anche l'occasione per fare il punto sui progetti di ampliamento dei padiglioni. A tranquillizzare, in particolare sul cosiddetto "cupolone", è stato il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. "Nessuna difficoltà, "stiamo procedendo. Ci sono tempi, che sono lunghi, burocratici da affrontare per avere le autorizzazioni per poter partire" ha detto. Il nuovo maxi padiglione circolare, ha ricordato, è "un'opera gigante, che però tiene conto anche di tanti aspetti di sostenibilità, perché abbiamo voluto tenere in considerazione i tempi e soprattutto un progetto che deve essere il più possibile funzionale, deve servire a contenere l'espansione delle nostre manifestazioni fieristiche più importanti ma deve essere utile anche per la città, per dare la possibilità di organizzare eventi di altro tipo anche se non sono fieristici". Al momento, ha concluso Ermeti, "siamo nelle fasi di affinamento di tutta la parte tecnologica e impiantistica, per renderlo capace di ottenere anche questo ulteriore risultato per la nostra città". 

Altre notizie
Archivio (Pixabay)
Gianfreda: città attrattiva

Medici di base. A Rimini gli ultimi ingressi garantiscono il pieno turn over
di Redazione
La Matilde Bondeno (Girone D)
FIP Emilia-Romagna

I risultati della 4a giornata del campionato di Divisione Regionale 2
di Icaro Sport
(Foto @Martina Bianchini)
A Chiesanuova

Domenica di vittorie per i rugbisti e le rugbiste di San Marino
di Icaro Sport
FOTO
Il manifesto con il pallone ufficiale
Il pallone ufficiale

Park e FSGC: sostenibilità e innovazione si fondono nel nuovo Titanico739 S3
di Icaro Sport
Foto di gruppo dei partecipanti
Pesca Sportiva

Successo per il 4° Trofeo Senza Frontiere, bene la squadra sammarinese
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO