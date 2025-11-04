Successo per il 4° Trofeo Senza Frontiere, bene la squadra sammarinese

Al lago Pascoli di San Mauro si è disputato la quarta edizione del Trofeo Senza Frontiere, organizzato dalla Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, gara a coppie per ragazzi Under 16 (in parte composte da un’atleta sammarinese e uno italiano).

Denis Errante, Alessio Conti, Marco Ceccoli, Edoardo Giancecchi e Daniele Clementi hanno difeso i colori biancazzurri salendo sul secondo e terzo gradino del podio.

Gli italiani De Paoli-Pedrelli si aggiudicano la vittoria finale con 61.880 punti, secondo posto per lo stesso Clementi in coppia con Valentino Bondua (49.780 punti) e terzi Ceccoli e Simonetti con 47.520 punti. Daniele Clementi ha realizzato il miglior punteggio individuale con 38.340 punti.