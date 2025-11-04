Domenica di vittorie per i rugbisti e le rugbiste di San Marino

Esordio con vittoria a Chiesanuova per la squadra Cadetta del Romagna Rugby a trazione sammarinese.

I padroni di casa, domenica 2 novembre, hanno superato 26 e 20 il Guastalla nella prima di campionato regionale di Serie C. I punti in classifica conquistati sono 5, grazie al bonus offensivo raggiunto con le 4 mete segnate.

Per i romagnoli a meta, Tommaso Calbucci, Jacopo Strano, Enrico Caminati e il sammarinese Emanuele Masi. Decisive le tre le trasformazioni di Matteo Babboni, capitano della Nazionale sammarinese di rugby a 7. Tre invece le mete segnate dagli emiliani, con doppietta di Dalai e Loreti.

La squadra nasce dalla collaborazione del Rugby Club San Marino con la franchigia Romagna (di base a Cesena) e le società di Rimini e Cesena che hanno unito le forze per costruire una formazione competitiva in Serie C.

Nella stessa giornata vittoria 33 a 28 sul Rugby Casale anche per la prima squadra maschile del Romagna, tra le cui fila milita il sammarinese Mattia Bastianelli, impegnata nel girone 3 della Serie A.

Successo strabordante per la prima squadra femminile impegnata in Serie A1. La formazione in cui giocano le sammarinesi Dorotea Balsimelli e Samanta Guidi ha superato 63 a 0 il Cus Genova.

Il prossimo impegno a Chiesanuova per la Serie C sarà il 7 dicembre contro Colorno.