  
Indietro
menu
menu

A Chiesanuova

Domenica di vittorie per i rugbisti e le rugbiste di San Marino

In foto: (Foto @Martina Bianchini)
(Foto @Martina Bianchini)
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 2 min
Mar 4 Nov 2025 16:37 ~ ultimo agg. 16:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Esordio con vittoria a Chiesanuova per la squadra Cadetta del Romagna Rugby a trazione sammarinese.
 
I padroni di casa, domenica 2 novembre, hanno superato 26 e 20 il Guastalla nella prima di campionato regionale di Serie C. I punti in classifica conquistati sono 5, grazie al bonus offensivo raggiunto con le 4 mete segnate.
 
Per i romagnoli a meta, Tommaso Calbucci, Jacopo Strano, Enrico Caminati e il sammarinese Emanuele Masi. Decisive le tre le trasformazioni di Matteo Babboni, capitano della Nazionale sammarinese di rugby a 7. Tre invece le mete segnate dagli emiliani, con doppietta di Dalai e Loreti
 
La squadra nasce dalla collaborazione del Rugby Club San Marino con la franchigia Romagna (di base a Cesena) e le società di Rimini e Cesena che hanno unito le forze per costruire una formazione competitiva in Serie C.
 
Nella stessa giornata vittoria 33 a 28 sul Rugby Casale anche per la prima squadra maschile del Romagna, tra le cui fila milita il sammarinese Mattia Bastianelli, impegnata nel girone 3 della Serie A
 
Successo strabordante per la prima squadra femminile impegnata in Serie A1. La formazione in cui giocano le sammarinesi Dorotea Balsimelli e Samanta Guidi ha superato 63 a 0 il Cus Genova.
 
Il prossimo impegno a Chiesanuova per la Serie C sarà il 7 dicembre contro Colorno.
Altre notizie
Il manifesto con il pallone ufficiale
Il pallone ufficiale

Park e FSGC: sostenibilità e innovazione si fondono nel nuovo Titanico739 S3
di Icaro Sport
Foto di gruppo dei partecipanti
Pesca Sportiva

Successo per il 4° Trofeo Senza Frontiere, bene la squadra sammarinese
di Icaro Sport
Un momento della presentazione all'ITT
Torneo di basket delle scuole

Presentata la quarta edizione di Rivierabanca High Five School
di Icaro Sport
VIDEO
L'inaugurazione di Ecomondo
TAGLIO DEL NASTRO

E' partita Ecomondo 2025: in fiera innovazione e transizione ecologica
di Redazione
i Super Robot
in mostra a Ecomondo

Dalla sinergia tra Hera e Lamborghini sette Super Robot con scarti di produzione
di Redazione
FOTO
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO