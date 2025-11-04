A Chiesanuova
Domenica di vittorie per i rugbisti e le rugbiste di San Marino
In foto: (Foto @Martina Bianchini)
di Icaro Sport
2 min
Mar 4 Nov 2025 16:37 ~ ultimo agg. 16:43
Esordio con vittoria a Chiesanuova per la squadra Cadetta del Romagna Rugby a trazione sammarinese.
I padroni di casa, domenica 2 novembre, hanno superato 26 e 20 il Guastalla nella prima di campionato regionale di Serie C. I punti in classifica conquistati sono 5, grazie al bonus offensivo raggiunto con le 4 mete segnate.
Per i romagnoli a meta, Tommaso Calbucci, Jacopo Strano, Enrico Caminati e il sammarinese Emanuele Masi. Decisive le tre le trasformazioni di Matteo Babboni, capitano della Nazionale sammarinese di rugby a 7. Tre invece le mete segnate dagli emiliani, con doppietta di Dalai e Loreti.
La squadra nasce dalla collaborazione del Rugby Club San Marino con la franchigia Romagna (di base a Cesena) e le società di Rimini e Cesena che hanno unito le forze per costruire una formazione competitiva in Serie C.
Nella stessa giornata vittoria 33 a 28 sul Rugby Casale anche per la prima squadra maschile del Romagna, tra le cui fila milita il sammarinese Mattia Bastianelli, impegnata nel girone 3 della Serie A.
Successo strabordante per la prima squadra femminile impegnata in Serie A1. La formazione in cui giocano le sammarinesi Dorotea Balsimelli e Samanta Guidi ha superato 63 a 0 il Cus Genova.
Il prossimo impegno a Chiesanuova per la Serie C sarà il 7 dicembre contro Colorno.
Altre notizie
Il pallone ufficiale
Park e FSGC: sostenibilità e innovazione si fondono nel nuovo Titanico739 S3
di Icaro Sport
di Icaro Sport
Torneo di basket delle scuole
Presentata la quarta edizione di Rivierabanca High Five School
di Icaro Sport
VIDEO
TAGLIO DEL NASTRO
E' partita Ecomondo 2025: in fiera innovazione e transizione ecologica
di Redazione
in mostra a Ecomondo
Dalla sinergia tra Hera e Lamborghini sette Super Robot con scarti di produzione
di Redazione
FOTO
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini