  
Indietro
menu
menu

a causa dei lavori

Natale Riccione. Torna la pista di ghiaccio, il mercatino trasloca sul piazzale

In foto: Natale a Riccione
Natale a Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prenderà ufficialmente il via sabato 28 novembre  il Natale a Riccione. Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio sul Lungomare e in piazzale Roma. Con i suoi 1.650 metri quadrati di superficie ghiacciata, la pista si conferma la più estesa d'Italia. Nei giorni feriali la pista sarà aperta dalle 15 alle 22, al sabato dalle 15 alla mezzanotte mentre nei festivi l’apertura sarà dalle 10 fino alla mezzanotte. Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà pattinare dalle 10 a mezzanotte. Già attiva sul piazzale anche la ruota panoramica, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 22, estendendo l’orario dalle 10 a mezzanotte nei giorni festivi e prefestivi.

Ritorna anche il Riccione Christmas Village, anche se in versione un po' più contenuta. Le venti casette in legno con il mercatino di artigianato, e non solo, saranno collocate tutte in piazzale Ceccarini, visti i lavori su viale Ceccarini.

 

Altre notizie
un mezzo della polizia di stato
FURTO E FALSI DOCUMENTI

Rimini, latitante rintracciato e arrestato dalla Polizia: sconterà 6 anni
di Redazione
repertorio
11 maggio

Tappa del Giro d'Italia 2027 a Misano. Arrivo al circuito Marco Simoncelli
di Redazione
il taglio del nastro di Ecomondo
IN FIERA A RIMINI

Ecomondo, via alla 29^ edizione. Taglio del nastro con il ministro Fratin
di Redazione
repertorio (@newsrimini)
contributi a fondo perduto

Bando regionale per negozi e pubblici esercizi. Ammessi 38 progetti riminesi
di Redazione
incontro di presentazione
il punto in un convegno

Nodi territoriali della salute. A breve taglio del nastro per quattro sedi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO