Natale Riccione. Torna la pista di ghiaccio, il mercatino trasloca sul piazzale

Prenderà ufficialmente il via sabato 28 novembre il Natale a Riccione. Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio sul Lungomare e in piazzale Roma. Con i suoi 1.650 metri quadrati di superficie ghiacciata, la pista si conferma la più estesa d'Italia. Nei giorni feriali la pista sarà aperta dalle 15 alle 22, al sabato dalle 15 alla mezzanotte mentre nei festivi l’apertura sarà dalle 10 fino alla mezzanotte. Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà pattinare dalle 10 a mezzanotte. Già attiva sul piazzale anche la ruota panoramica, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 22, estendendo l’orario dalle 10 a mezzanotte nei giorni festivi e prefestivi.

Ritorna anche il Riccione Christmas Village, anche se in versione un po' più contenuta. Le venti casette in legno con il mercatino di artigianato, e non solo, saranno collocate tutte in piazzale Ceccarini, visti i lavori su viale Ceccarini.