Tappa del Giro d'Italia 2027 a Misano. Arrivo al circuito Marco Simoncelli

La quarta tappa del Giro d'Italia 2027 vedrà l'arrivo al Misano World Circuit. Il Giro torna sulle strade riminesi con una delle due tappe in programma in Emilia Romagna Il percorso, presentato questa mattina a Roma da Rcsa Sport, prevede martedì 11 maggio la quarta tappa, da Argenta (Fe) a Misano Adriatico, con arrivo all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Una tappa per velocisti di 151 chilometri con una sola difficoltà: la salita di Bertinoro. La carovana poi scenderà verso Cesena, per poi entrare in provincia di Rimini, in direzione Misano passando anche nell'entroterra, via Cerasolo. I corridori raggiungeranno Misano attraverso la nuova bretella di collegamento veloce con Riccione, la cui inaugurazione è prevista nelle prossime settimane, per poi proseguire lungo via Simoncelli e via del Carro e fare il loro ingresso al Misano World Circuit. Qui affronteranno un giro completo della pista, prima di lanciarsi verso il traguardo, allestito in corrispondenza del tradizionale arrivo posto di fronte alla tribuna centrale.

dal sito gazzetta.it

Venerdì 21 maggio sarà invece la volta della tredicesima frazione, con partenza da Borgotaro (Pr), nell’Appennino parmense, con traguardo a Reggio Emilia. A completare la presenza del grande ciclismo in regione saranno due tappe del Giro-E, dedicato alle biciclette a pedalata assistita, e il passaggio del Giro d’Italia Women nel corso di una tappa.

“Il Giro d’Italia è parte della storia sportiva dell’Emilia-Romagna e ogni suo ritorno rinnova una passione che unisce generazioni e comunità - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. Le due tappe del 2027 attraverseranno territori diversi, offrendo una vetrina internazionale alle nostre città, all’Appennino e alla Riviera. È una grande festa popolare, ma anche un’opportunità per le imprese e per il sistema dell’accoglienza, che vogliamo tradurre in nuove occasioni di visita e soggiorno, anche al di fuori dell’alta stagione”.

“L’arrivo al circuito di Misano - proseguono de Pascale e Frisoni - racconta la capacità dei nostri impianti di aprirsi a discipline e pubblici diversi, rafforzando il legame tra sport e promozione turistica. A Reggio Emilia, nell’anno del 230^ anniversario della nascita del Tricolore, la corsa rosa incontrerà un simbolo della nostra storia e dell’unità del Paese. Il Giro Women e il Giro-E arricchiscono questo percorso, dando spazio al ciclismo femminile e a un modo sostenibile di vivere e scoprire i territori. Continuiamo a lavorare con enti locali, organizzatori e operatori perché i grandi eventi lascino un’eredità duratura: più pratica sportiva, servizi di qualità e opportunità per le comunità che li accolgono”.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico: “Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia, una delle manifestazioni sportive più importanti del nostro Paese. Oltre all’aspetto agonistico, il Giro riesce a valorizzare al meglio i territori che attraversa, raccontandone l’identità e rendendoli protagonisti di una grande festa collettiva. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso con il Misano World Circuit e con la Regione Emilia-Romagna, alla quale va il nostro ringraziamento. L’arrivo del Giro d’Italia va a suggellare il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi internazionali, nonché l’attenzione al mondo del ciclismo, che per noi rappresenta un elemento di grande importanza sia in chiave sportiva che turistica”.

Piccioni, Albani, Colajacovo

Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica Spa: “Entrare a fare parte della storia del Giro d’Italia, nell’anno in cui celebra la sua 110ª edizione, è motivo di grande soddisfazione. È un ulteriore tassello che si aggiunge a un calendario sportivo fatto di grandi appuntamenti internazionali e capace, anno dopo anno, di saper intercettare e proporre eventi sempre nuovi e in grado di esaltare la polifunzionalità del nostro circuito. Con l’arrivo della Corsa Rosa si consolida, inoltre, il legame con il mondo delle due ruote non motorizzate, di cui ospitiamo già da alcuni anni l’evento di riferimento: l’International Bike Festival”.

Alice Parma, consigliera comunale del PD: "Il ritorno del Giro d’Italia in Emilia-Romagna, con l’arrivo a Misano, è una bellissima notizia per tutta la provincia di Rimini. Un riconoscimento alla capacità del nostro territorio di investire nello sport e di attrarre grandi eventi. Dal grande lavoro che sta facendo Misano, con il suo circuito ed eventi come l’Italian Bike Festival, passando per Riccione Cycling e per il Granfondo Squali a Cattolica e tanti altri: la Romagna ha costruito negli anni una rete di manifestazioni sportive che porta qui atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Dobbiamo continuare a credere in questa vocazione e sostenerla. Perché ogni grande evento sportivo è un’occasione per promuovere i nostri territori, sostenere le attività economiche e il turismo sportivo e creare nuove opportunità. Lo sport è una delle grandi ricchezze della Romagna e dobbiamo valorizzarlo sempre di più!"