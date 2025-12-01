Natale con Macaulay. Dopo 35 anni torna nei cinema "Mamma, ho perso l'aereo"

A 35 anni dal suo esordio sul grande schermo, era il 1990, torna nei cinema un classico delle feste: "Mamma, ho perso l'aereo". Una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre con l’invito di recarsi al cinema sfoggiando il proprio miglior maglione di Natale per scattarsi un bel “Family Christmas Portrait” accanto al poster celebrativo del film.

Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, MAMMA, HO PERSO L’AEREO ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Kevin viene accidentalmente lasciato a casa da solo mentre la sua famiglia parte per le vacanze natalizie. Quando due ladri maldestri cercano di entrare nella sua casa, il bambino metterà in atto una serie di trappole esilaranti per difendersi.

Il film è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Studios in partnership con MYmovies.

Ad aderire all'iniziativa anche il Multiplex Le Befane di Rimini, il Cinepalace di Riccione e Uci Romagna a Savignano

https://www.youtube.com/watch? v=BqllE1MUbhE