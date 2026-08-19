  
Indietro
menu
menu

nessun ferito

Motore in avaria, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Rimini

In foto: Il volo della EasyJet atterrato al Fellini dopo un problema al motore (foto Migliorini)
Il volo della EasyJet atterrato al Fellini dopo un problema al motore (foto Migliorini)
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Momenti di apprensione sul volo Rimini-Londra Gatwick di EasyJet, partito alle 16.30, con un ritardo di mezz'ora, dall'aeroporto Fellini. Poco dopo il decollo, il pilota ha lanciato verso le 16.50 una richiesta di emergenza facendo scattare il protocollo di sicurezza, con l'attivazione dei vigili del fuoco e del personale del 118 presenti nello scalo. L'allarme pare sia nato da un'avaria al motore sinistro dell'Airbus A319-111, con a bordo 140 passeggeri

L'atterraggio è avvenuto con successo verso le 17.20. Rientrata, quindi, la maxi emergenza scattata come da protocollo. In corso gli accertamenti tecnici. Spavento a parte, i passeggeri stanno tutti bene. EasyJet nel frattempo ha comunicato che invierà a Rimini un altro Airbus che partirà dal fellini alle 23.15 e ai 140 passeggeri verrà rilasciato un voucher refresh.

Altre notizie
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
lo stadio "Mazzola"
Abbonamenti a quota 3.524

Info biglietti per Young Santarcangelo-Rimini. 750 i tagliandi per i riminesi
di Icaro Sport
il coro di Pietro da Rimini
da domenica 20 settembre

"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
Pietro Gabrielli
Calcio Prima Categoria

Victoria: Pietro Gabrielli rinforzo per il centrocampo. Scatta il campionato
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO