Motore in avaria, atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Rimini

Momenti di apprensione sul volo Rimini-Londra Gatwick di EasyJet, partito alle 16.30, con un ritardo di mezz'ora, dall'aeroporto Fellini. Poco dopo il decollo, il pilota ha lanciato verso le 16.50 una richiesta di emergenza facendo scattare il protocollo di sicurezza, con l'attivazione dei vigili del fuoco e del personale del 118 presenti nello scalo. L'allarme pare sia nato da un'avaria al motore sinistro dell'Airbus A319-111, con a bordo 140 passeggeri.

L'atterraggio è avvenuto con successo verso le 17.20. Rientrata, quindi, la maxi emergenza scattata come da protocollo. In corso gli accertamenti tecnici. Spavento a parte, i passeggeri stanno tutti bene. EasyJet nel frattempo ha comunicato che invierà a Rimini un altro Airbus che partirà dal fellini alle 23.15 e ai 140 passeggeri verrà rilasciato un voucher refresh.