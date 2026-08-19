Il Meeting presentato nella parrocchia di Miramare, con una testimone speciale

Lunedì 17 agosto, nella parrocchia di Miramare, è stata vissuta la tradizionale anteprima del Meeting, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione. A raccontarci la partecipata serata, quest'anno con un sapore speciale vista l'attesa per l'arrivo del Papa, è Letizia, tra le promotrici del momento.



È stata una serata bella e partecipata, capace di farci entrare già nel clima di un Meeting che quest’anno porta con sé un’attesa ancora più grande. A introdurre la serata è stato Giampiero Pizzol, che ha letto alcuni brani tratti dal suo Galileo, accompagnato magistralmente dall’arpa della maestra Katia Bovo. Poi, insieme a Eugenio Andreatta, responsabile della comunicazione del Meeting, e Alessandra Vitez, responsabile delle mostre, abbiamo iniziato a scoprire alcune delle proposte più significative del Meeting 2026. E naturalmente il pensiero è andato alla visita di Papa Leone. Dall’invito rivolto a gennaio dal presidente Bernard Scholz era attesa e sperata la risposta del Santo Padre, arrivata dopo poco tempo. Una conferma che ha dato il via a un grande lavoro organizzativo, anche insieme alla Diocesi. Papa Leone attraverserà il Meeting, incontrando realmente il suo popolo. Si fermerà davanti ad alcune mostre, tra cui la grande mostra dedicata a Sant’Agostino, e al Villaggio Ragazzi, prima dell’incontro nel grande auditorium. Ma il momento forse più intenso della serata, in cui abbiamo visto la bellezza della musica e della poesia e delle storie dei grandi santi farsi vicino a noi, è stata la testimonianza di Ivana Lisotti, che ha raccontato il suo “incontro”, apparentemente fortuito, con Clare Crockett, suora irlandese per la quale è stata aperta la causa di beatificazione. Un incontro che le ha letteralmente salvato la vita. L’incontro con un’amica che ha ridestato in lei una fede semplice e vera. «Ci vuole un amico. Per me è suor Clare».

Una storia che al Meeting sarà possibile conoscere anche attraverso una mostra dedicata proprio a suor Clare Crockett.

Sono parole e storie che ci accompagnano verso questo Meeting, insieme alla gratitudine per la visita del Santo Padre e per i frutti che già si possono vedere.

Un grazie di cuore alla parrocchia di Miramare e al suo parroco, don Maurizio, che non fanno mai mancare il loro aiuto, la loro disponibilità e soprattutto la loro amicizia.

PS: E' possibile rivedere tutto l'evento qui



