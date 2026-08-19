Interventi per allontanare il lupo. A Riccione chiusura serale per tre parchi

Il Comune di Riccione ha stabilito la chiusura temporanea in orario serale e notturno di tre parchi cittadini a seguito dell’accertata presenza di un esemplare di lupo nel territorio urbano. L’ordinanza sindacale è stata emanata dalla sindaca Daniela Angelini su precisa e formale richiesta del Servizio faunistico regionale, istituzione con la quale sono state concordate dettagliatamente tutte le modalità di chiusura e perimetrazione dei parchi interessati. La misura, in vigore dal 19 agosto fino al 3 settembre, prevede il divieto assoluto di accesso e transito dalle ore 19:00 alle ore 7:00 all’interno delle aree verdi del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani.

L’amministrazione comunale di Riccione comunica inoltre che le autorità competenti stanno continuando il monitoraggio anche di altre aree della città in cui sono avvenuti avvistamenti di esemplari di lupo.



La chiusura dei parchi - spiega l'Amministrazione Comunale di Riccione - è finalizzata prioritariamente alla messa in sicurezza delle persone in concomitanza con le specifiche azioni operative che verranno condotte nei prossimi giorni dal Servizio faunistico regionale. Questi interventi saranno mirati all’allontanamento dell’animale dal centro urbano di Riccione. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare la cittadinanza durante lo svolgimento di queste delicate attività operative, garantendo che gli interventi — previsti prevalentemente in orario serale e notturno — si svolgano in condizioni di massima sicurezza e in assenza di persone.



All’interno del parco degli Olivetani proseguirà regolarmente la rassegna “Cinema nel parco”: lo svolgimento delle proiezioni non subirà alcuna variazione poiché l’iniziativa si tiene in un’area appositamente recintata, condizione che garantisce la totale assenza di interazioni di qualsiasi genere con le operazioni pianificate per l’allontanamento dell’animale.

Per quanto riguarda le delimitazioni generali, al parco Chico Mendes il divieto riguarda la fascia verde tra il Rio Melo, la Statale 16 nei pressi del Ponte Romano e le abitazioni adiacenti al Centro studi.

Per il parco degli Olivetani l’interdizione comprende il settore tra l’anfiteatro e il cimitero, delimitato da viale Einaudi e dal Rio Melo, e l’area tra la Statale 16, il cimitero vecchio e il canale.

Al parco della Resistenza il transito serale sarà vietato su tutta l’area verde, fatta eccezione per lo spazio antistante il campo da basket e la vicina casa colonica su viale Montebianco. Per i trasgressori dei divieti di accesso nelle aree delimitate dall’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.



L'Amministrazione Comunale ricorda a tutta la popolazione l’importanza di adottare i corretti comportamenti di prevenzione sull’intero territorio comunale, come evitare l’abbandono di rifiuti organici fuori dai contenitori, non lasciare cibo per animali d’affezione all’esterno delle abitazioni, custodire con attenzione i propri animali domestici e mantenere pulite da folta vegetazione le aree adiacenti alle case.