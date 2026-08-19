dall'hotel al carcere
Deve scontare una pena per ricettazione, la Polizia lo intercetta al parco
In foto: il parco Cervi
di Redazione
1 min
La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne tunisino, destinatario di un ordine di carcerazione per due mesi per il reato di ricettazione. Grazie ai portali di controllo della Questura gli agenti hanno individuato l'hotel di Marina Centro dove l'uomo alloggiava insieme alla fidanzata. Giunti nella struttura, i poliziotti hanno sorpreso la donna mentre tentava freneticamente di avvisare il compagno al cellulare. La successiva ricerca ha permesso di rintracciare il trentenne nel vicino Parco Cervi. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, per lui si sono aperte le porte del carcere dei Casetti.
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