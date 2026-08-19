Tornano dalle vacanze e trovano la cassaforte svaligiata, colpo da 30mila euro

Al loro ritorno dalle vacanze, sono entrati in casa e hanno scoperto che la cassaforte era stata svaligiata. Amara sorpresa per un'anziana coppia di riminesi che abita in via Climene a Rimini, una traversa di viale Principe Amedeo. Quando marito e moglie, ieri pomeriggio (lunedì) hanno aperto la porta di casa, tutto sembrava ordine. Invece l'abitazione era stata visitata dai ladri, che approfittando della loro assenza hanno agito indisturbati riuscendo ad aprire la cassaforte e a rubare l'intero contenuto: preziosi e contanti per almeno 30mila euro, ma potrebbero essere anche di più.

Il marito, un riminese di 84 anni, ha subito chiamato la polizia. In via Climene sono accorse in prima battuta le Volanti, poi i colleghi della Scientifica per i rilievi di rito e infine gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini. Nell'abitazione, sprovvista di allarme e telecamere, non c'erano segni di effrazione né alle porte né alla finestre. Un dettaglio che lascerebbe supporre che i ladri abbiano avuto un duplicato delle chiavi. I proprietari erano rientrati dopo una settimana di vacanza e, al momento, è impossibile stabilire il giorno esatto in cui è stato consumato il furto.