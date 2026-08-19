Commenti offensivi alla memoria dei Tre Martiri. Il Comune passa alle vie legali

Il livello dei social network si abbassa di giorno in giorno sempre di più, ma ci sono dei limiti che non si possono oltrepassare. E per l'Amministrazione Comunale di Rimini diversi commenti apparsi in questi giorni sulle notizie della commemorazione del sacrificio dei Tre Martiri li hanno oltrepassati. Si procederà, pertanto, alle vie legali come fa sapere il sindaco Sadegholvaad: "I commenti offensivi apparsi sui social verso i Tre Martiri di Rimini rappresentano uno sfregio intollerabile per tutta la città. Su quel sacrificio, quel martirio dei tre ragazzi Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani ad opera dei fascisti, si fonda l'identità e quindi la rinascita stessa di Rimini, una città rasa al suolo dalle bombe e dal dolore provocato dalla dittatura, Medaglia d'Oro al Valor Civile. Per questo, come amministrazione comunale, faremo nei prossimi giorni tutte le valutazioni necessarie al fine di denunciare i colpevoli di questi oltraggiosi commenti per diffamazione aggravata verso i Tre Martiri e tutta la comunità riminese. E in ogni caso, come Comune di Rimini, affiancheremo associazioni e istituzioni civili in ogni azione che vorranno intraprendere a tutela della memoria dei Tre Martiri e della Città di Rimini".

Anche il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti sostiene la linea di non far cadere nel vuoto gli affronti online: “Di fronte a parole che offendono la memoria di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani non possiamo permetterci né indifferenza né silenzio. La storia di Rimini passa anche dal sacrificio dei Tre Martiri e dalla ferita profonda lasciata dal fascismo sulla nostra comunità. Ricordarli significa difendere non soltanto il ricordo di tre giovani vittime, ma i principi democratici e antifascisti sui quali la città ha saputo ricostruirsi dopo la guerra.

Per questo condivido pienamente la scelta di non lasciare cadere nel vuoto quanto accaduto e sostengo ogni iniziativa che l’Amministrazione comunale deciderà di mettere in campo per tutelare la memoria dei Tre Martiri e riaffermare il rispetto dovuto alla storia della nostra città". .