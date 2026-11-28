Sono partiti da Rimini mercoledì alle 20, a bordo di un pulmino a nove posti, e dopo 18 ore di viaggio sono arrivati a Valencia dove alloggiano in una casa presa in affitto. Il rientro è previsto per lunedì 30 novembre. Sono i nove riminesi che seguono in questo fine settimana il Gran Premio spagnolo della MotoGP portando il ricordo del Sic.

L'ultima di una lunga serie di trasferte: "La nostra avventura è iniziata quasi per caso nel 2013, con una trasferta a Jerez de la Frontera, in Spagna, per assistere al Gran Premio di MotoGP - racconta Ercole Gori - Nel corso degli anni il gruppo è cambiato, ma io e Piero Balducci siamo sempre stati presenti. In questi anni abbiamo visitato quasi tutti i circuiti europei, condividendo la passione per il motociclismo e vivendo esperienze indimenticabili".

L'idea della trasferta di Valencia è nata lo scorso febbraio. "Un amico che aveva espresso il desiderio di partecipare. Gli ho dato una mano nell'organizzazione e così abbiamo formato un gruppo di nove persone. La nostra non è soltanto una trasferta sportiva, ma soprattutto un'occasione per stare insieme, condividere una grande passione e trascorrere qualche giorno in allegria". E infatti la prima e unica regola di questo "club", obbligatoria per tutti i partecipanti, è "ridere, scherzare e divertirsi, lasciando a casa pensieri e preoccupazioni".

Col pensiero sempre al campione di casa scomparso nel 2011: "Anche quest'anno abbiamo voluto portare con noi il ricordo di Marco Simoncelli, con uno striscione che rappresenta lo spirito del nostro gruppo".