Torre Pedrera, una località turistica che rischia di perdere la propria anima. Dove sono finiti identità, commercio e futuro? E' la domanda che pone Umberto Casalboni, referente di Torre Pedrera per l'associazione Ariminensis. La richiesta all'Amministrazione Comunale è di un piano di rilancio commerciale per il lungomare e il centro della frazione e un confronto permanente con residenti, commercianti, albergatori e operatori turistici della frazione più a nord del litorale riminese.

L'intervento del direttivo di Ariminensis:

– C'è una domanda che i cittadini di Torre Pedrera hanno il diritto di porre all'Amministrazione comunale: quale futuro è stato immaginato per la nostra località?

Torre Pedrera, comunità di circa 5.900 residenti, rappresenta una realtà storica del turismo riminese. Una località che ha contribuito alla crescita economica e all'affermazione della Riviera, che dispone di una struttura ricettiva alberghiera di livello, con strutture a tre e quattro stelle, e che per decenni ha accolto turisti italiani e stranieri. Eppure oggi il quadro che si presenta, soprattutto durante la stagione invernale, è preoccupante.

Il lungomare, che dovrebbe rappresentare un luogo di aggregazione, commercio e vitalità, appare sempre più svuotato. Le attività commerciali diminuiscono, i servizi di prossimità scompaiono e ciò che rimane sembra ridursi a pochissimi esercizi, tra cui un barbiere e un alimentari che rischia a sua volta di cessare l'attività. Non si tratta semplicemente di una crisi stagionale. Si tratta di una progressiva desertificazione commerciale e sociale che mette a rischio la qualità della vita dei residenti e l'attrattività turistica della località.

A tutto questo si aggiunge una questione che non può essere sottovalutata: la perdita dell'identità territoriale.

Con il progetto del Parco del Mare nell'area nord, i riferimenti alle singole identità delle frazioni sembrano essere stati messi in secondo piano. Ma Torre Pedrera non può diventare una denominazione geografica da assorbire in un generico contenitore amministrativo o turistico. Torre Pedrera ha una storia, un nome, una comunità e un'identità. E queste devono essere rispettate e valorizzate.

Ariminensis ritiene inoltre necessario fare chiarezza sulle preoccupazioni emerse tra i residenti riguardo alla possibile apertura di un'associazione culturale e religiosa islamica e di un eventuale luogo di culto sul territorio. Su questo tema chiediamo informazioni ufficiali, trasparenza amministrativa e un confronto con la cittadinanza. Ogni iniziativa deve essere valutata nel rispetto delle leggi, delle procedure urbanistiche e dei diritti costituzionali. I cittadini hanno diritto di conoscere i progetti che interessano il proprio territorio e di essere coinvolti nelle scelte che riguardano la comunità.

Non è accettabile che si diffondano incertezze e preoccupazioni senza che l'Amministrazione fornisca chiarimenti puntuali. La nostra battaglia, tuttavia, va ben oltre una singola questione. Riguarda il futuro complessivo di Torre Pedrera.

Chiediamo all'Amministrazione comunale di Rimini:

- Un vero piano di rilancio commerciale per il lungomare e il centro della frazione.

- Interventi concreti per contrastare la desertificazione delle attività economiche durante tutto l'anno.

- La valorizzazione dell'identità storica e territoriale di Torre Pedrera, anche attraverso una segnaletica riconoscibile.

- Un confronto permanente con residenti, commercianti, albergatori e operatori turistici.

- Chiarezza sui progetti e sulle trasformazioni urbanistiche e sociali che interessano la località.

- Una strategia che non consideri Torre Pedrera soltanto come una destinazione balneare estiva, ma come una comunità che vive 365 giorni all'anno.

Non possiamo continuare ad assistere alla progressiva scomparsa delle attività commerciali, alla perdita dei servizi e all'indebolimento di una realtà che ha contribuito in maniera significativa alla storia turistica di Rimini.

Ci chiediamo: chi rappresenta oggi Torre Pedrera? Chi ne difende gli interessi? Chi si preoccupa dei suoi 5.900 residenti e di tutti coloro che, con il proprio lavoro, hanno costruito negli anni la sua ricchezza turistica?

Un territorio non è fatto soltanto di opere pubbliche, piste ciclabili e riqualificazioni urbanistiche. È fatto soprattutto di persone, attività economiche, relazioni sociali, memoria e identità.

Ariminensis ritiene che sia arrivato il momento di aprire una discussione seria sul futuro di Torre Pedrera. Non servono soltanto annunci e progetti. Servono ascolto, presenza istituzionale e risposte concrete.

Torre Pedrera non chiede privilegi. Chiede di non essere dimenticata.

E soprattutto chiede di poter continuare a essere Torre Pedrera.