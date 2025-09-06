  
Lutto nel mondo dei motori

Morto Umberto Trevi, tra i fondatori del circuito di Misano

In foto: Umberto Trevi
Umberto Trevi
di Redazione   
Sab 6 Set 2025 18:54 ~ ultimo agg. 20:15
Lutto nel mondo dei motori per la scomparsa dell'imprenditore Umberto Trevi, 83 anni, tra i fondatori del Misano World Circuit. Proprio sulla pagina fb del MWC la direzione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di una delle figure che "ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita del nostro circuito". "Lo ringraziamo di cuore - si legge - per il lavoro svolto e per il prezioso contributo, stringendoci con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari"

Trevi nel corso degli anni ha ricoperto la carica di presidente, vice presidente, amministratore delegato in molte aziende come Trading, Extro, Trevim, Trevi Consulting. Dal 1995 al 2005 è stato anche socio fondatore e vice presidente della Banca Popolare di Forlì. 

