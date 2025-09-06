Furto aggravato al ristorante: 34enne arrestato a Riccione

Un uomo di 34 anni, residente nel riminese, è stato arrestato nella notte per furto aggravato a Riccione. Si è introdotto in un ristorante del lungomare, forzando una porta laterale, per impossessarsi del fondo cassa da circa 140 euro. A notarlo è stato il servizio di vigilanza privata che ha allertato una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile. Alla vista dei militari, l'uomo (già gravato da numerosi precedenti e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG) ha tentato inutilmente la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri in una strada adiacente. Il denaro appena rubato era nascosto in una scarpa. Sottoposto a rito direttissimo, per lui sono stati disposti i domiciliari.

Nella stessa notte i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno denunciato un 37enne albanese per il furto di un telefono cellulare e di un rasoio elettrico esposti sul bancone di un chiosco del lungomare, del valore di circa 120 euro. La merce è stata recuperata e restituita al proprietario.

Infine, i militari del Radiomobile di Riccione hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti e contestuale ritiro della patente. Complessivamente sono stati controllati 57 veicoli e 86 persone, con la contestazione di 5 violazioni al Codice della Strada.