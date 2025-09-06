  
Indietro
menu
menu

37enne denunciato a Misano

Furto aggravato al ristorante: 34enne arrestato a Riccione

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 6 Set 2025 14:25 ~ ultimo agg. 14:36
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un uomo di 34 anni, residente nel riminese, è stato arrestato nella notte per furto aggravato a Riccione. Si è introdotto in un ristorante del lungomare, forzando una porta laterale, per impossessarsi del fondo cassa da circa 140 euro. A notarlo è stato il servizio di vigilanza privata che ha allertato una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile. Alla vista dei militari, l'uomo (già gravato da numerosi precedenti  e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG) ha tentato inutilmente la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri in una strada adiacente. Il denaro appena rubato era nascosto in una scarpa. Sottoposto a rito direttissimo, per lui sono stati disposti i domiciliari.

Nella stessa notte i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno denunciato un 37enne albanese per il furto di un telefono cellulare e di un rasoio elettrico esposti sul bancone di un chiosco del lungomare, del valore di circa 120 euro. La merce è stata recuperata e restituita al proprietario.

Infine, i militari del Radiomobile di Riccione hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti e contestuale ritiro della patente. Complessivamente sono stati controllati 57 veicoli e 86 persone, con la contestazione di 5 violazioni al Codice della Strada.

Altre notizie
una pattuglia dei carabinieri in stazione
Nel pomeriggio di venerdì

Pugno al volto del titolare per portar via l'incasso. Arrestato in stazione
di Redazione
i lupi
L'analisi dell'esperto

Lupi vicino a casa, residenti raccolgono firme. Intervista a Giampiero Semeraro
di Redazione
VIDEO
bandiere arcobaleno strappate al bagno 27 di Rimini
atto vandalico nella notte

Strappate le bandiere arcobaleno al bagno 27 di Rimini
di Redazione
Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio Rimini
Zanzini: serve piano Marshall

Anche i saldi a picco. Il grido d'allarme del commercio: 18 chiusure ogni giorno
di Redazione
L'analisi Federconsumatori

Arriva la stangata autunnale: 2600 € tra bollette, scuola e visite mediche
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO