Volano da Dublino a Poggio Torriana per sposarsi in municipio

In Municipio a Poggio Berni Chandana Gobbi e Farrelly Donal Brian sono convolati a nozze. Niente di strano se non fosse che i due, lui di cittadinanza Irlandese e lei cittadina italiana di origine Indiana, risiedono a Dublino.

Alla presenza del Sindaco Ronny Raggini, dei testimoni e dell’interprete, la cerimonia si è svolta nell’Ufficio dello Stato Civile del Municipio. Sfortuna ha voluto che a causa di lavori di ristrutturazione, non fosse disponibile la sala dell’Affresco, dove di solito si svolgono le cerimonie istituzionali. Gli sposi hanno quindi optato per una cerimonia intima, per dirigersi poi a piedi verso la location prescelta nel Capoluogo dove ad attenderli vi erano tutti gli invitati.

Per la città della Valmarecchia non si tratta di una novità assoluta. Nel 2023 infatti un’altra coppia residente a Berlino, lui italiano e lei messicana, aveva scelto il Giardino delle Pietre Recuperate a Torriana per sposarsi alla presenza delle rispettive famiglie.

Oltre la posizione collinare immersa nel verde alla portata di paesaggi e viste spettacolari, ad attirare i novelli sposi, sono le numerose location e strutture ricettive del territorio che ogni anno ospitano i festeggiamenti di molte cerimonie.

Dal canto suo il Comune mette a disposizione ben quattro luoghi istituzionali: la Sala dell’Affresco del Municipio di Poggio Berni opera pittorica riconducibile tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento e recentemente restaurata; la Sala del Consiglio del Municipio di Torriana, tra sassi a vista e legno naturale, opera di recente restauro; l’ampio Parco del Museo Mulino Sapignoli, adiacente alle sale macine ancora funzionanti che testimoniano la tradizione dell’arte molitoria nel sistema dei mulini della Valle del Marecchia; il Giardino delle Pietre Recuperate, un’arena che raffigura un sole ai piedi del monte roccioso di Torriana, affacciato sulla terrazza panoramica della Rivera Romagnola, dove storicamente giaceva una cava di estrazione a cielo aperto.