Pugno al volto del titolare per portar via l'incasso. Arrestato in stazione

Un 32enne della provincia di Sassari è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì in zona stazione a Rimini per tentata rapina. L'uomo è entrato in un esercizio commerciale fingendo di voler acquistare generi alimentari ma, al momento di uscire, ha afferrato il registratore di cassa e colpito con un pugno al volto il titolare che cercava di bloccarlo. A notare la scena sono stati i militari del dispositivo “Strade sicure” che hanno subito allertato i Carabinieri che così hanno bloccato il 32enne. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato il titolare del negozio in pronto soccorso per le cure del caso.