Rotonde, Misano fa 45: terminato il nuovo intervento

Terminati i lavori della quarantacinquesima rotatoria del Comune di Misano Adriatico, all’incrocio tra Via Grotta, Via Primo Maggio e Via Rubicone. L’intervento si inserisce nel progetto di completamento del nuovo percorso ciclopedonale di Via Grotta con la riorganizzazione della viabilità, il miglioramento della fluidità del traffico e maggiore sicurezza stradale visto che si ridurrà la velocità. I lavori di rifinitura prevedono ancora la stesura del tappetino d’asfalto sulla nuova rotatoria e su tutta Via Grotta. Gli interventi saranno completati al termine della realizzazione della nuova condotta del gas prevista per la fine di settembre. Già completamente fruibile il percorso ciclopedonale che collega Via 1° Maggio alla Statale 16, offrendo ai cittadini un nuovo tracciato sicuro per gli spostamenti a piedi e in bicicletta.