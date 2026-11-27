Pikachu e i Pokémon compiono trent'anni: un universo che non smette mai di coinvolgere generazioni di appassionati. Per celebrare questo anniversario Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove due giornate dedicate al mondo Pokémon e al suo celebre gioco di carte collezionabili, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, con attività che si svolgeranno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.



L'iniziativa offre a grandi e piccoli l'occasione di incontrarsi, giocare e scambiare carte, condividendo una passione che attraversa diverse generazioni. Saranno presenti due allenatori certificati Pokémon. Un appuntamento rivolto a tutti: sia ai collezionisti di lunga data, sia a chi ha scoperto i Pokémon solo più recentemente. In regalo, sino ad esaurimento scorte, il cappellino di Pikachu. Si accede al Village dei Pokémon con coupon App Befan Card.