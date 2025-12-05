Montescudo-Montecolombo, il 7 dicembre una preghiera interreligiosa per la pace

Domenica 7 dicembre 2025, alla chiesa della pace di Trarivi (Comune di Montescudo-Montecolombo), dalle ore 14.45 è in programma un momento spirituale dove diverse tradizioni religiose pregheranno insieme con lo stesso obiettivo: il raggiungimento della pace, la sicurezza e protezione di tutti.

“Questo evento significativo – spiegano i Referenti dialogo interreligioso di Rimini - rappresenta uno dei risultati del dialogo interreligioso portato avanti in questi ultimi due anni e motivato dalla determinazione di andare oltre le differenze e concentrarsi sui punti che invece ci accomunano in quanto esseri umani come il desiderio di pace e felicità condivisi”.

L’evento durerà circa un’ora dalle 14.45 alle 16.00, si terrà in via Cá Bartolino 7 (Montescudo-Monte Colombo RN) e sarà aperto a chiunque abbia piacere di parteciparvi. “Da diversi anni a Rimini si svolge la Marcia della Pace che mantiene alta l’attenzione e l’impegno alla pace. Le diverse religioni presenti sul nostro territorio (islamismo, buddismo, sikhismo e cristianesimo cattolico), che si confrontano con regolarità su questi temi, hanno deciso di approfondire il loro impegno alla pace mettendosi insieme a pregare, ciascuna secondo la propria tradizione, sensibilità e modalità di culto. – dice Luca Ghini, coordinatore per il dialogo interreligioso della Diocesi di Rimini - Dieci minuti circa per ogni religione per la propria preghiera, introdotta da una breve presentazione. Invitiamo tutti a una responsabile e motivata partecipazione”.