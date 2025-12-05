da lunedì 8 dicembre
'Crimini a Rimini' e il magistrato che interrogò il Massacratore del Circeo
In foto: Davide Cardone e Paolo Gengarelli
di Redazione
1 min
Ven 5 Dic 2025 14:46 ~ ultimo agg. 15:20
Forse non tutti sanno che un magistrato riminese ha interrogato per ben due volte Angelo Izzo, il Massacratore del Circeo. Questo è l'argomento della nuova puntata di Crimini a Rimini in uscita lunedì 8 dicembre.
Le confidenze di Angelo Izzo, quando Rimini incrociò il Massacratore del Circeo.
E' il 1992 e l'ergastolano Izzo non fa ritorno in carcere dopo un permesso premio. Un anno più tardi viene arrestato in Francia. Riportato in Italia confessa che, prima dei fatti del Massacro del Circeo, ha ucciso un uomo a Riccione, in concorso con Abbruciati, "Er Camaleonte" della Banda della Magliana.
Le confidenze di Angelo Izzo, quando Rimini incrociò il Massacratore del Circeo.
E' il 1992 e l'ergastolano Izzo non fa ritorno in carcere dopo un permesso premio. Un anno più tardi viene arrestato in Francia. Riportato in Italia confessa che, prima dei fatti del Massacro del Circeo, ha ucciso un uomo a Riccione, in concorso con Abbruciati, "Er Camaleonte" della Banda della Magliana.
Come è andata a finire? Dopo una breve ricostruzione delle efferate imprese di Angelo Izzo, lo chiediamo direttamente a Paolo Gengarelli, uno dei titolari dell'inchiesta dell'epoca.
Si potrà ascoltare la puntata gratuitamente su tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast.
Facebook: Crimini a Rimini - Instagram: @criminiarimini
Crimini a Rimini
Altre notizie
Forze dell'ordine e legalità
Rimini ospita il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Carabinieri
di Redazione
Scali in difficoltà
Forlì e Parma, aeroporti in crisi. Burani (Avs) chiede chiarimenti alla Regione
di Redazione
nei pressi di via carracci
Santarcangelo, 30enne denunciato per ricettazione e in possesso di hashish
di Redazione
Meteo Rimini