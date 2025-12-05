'Crimini a Rimini' e il magistrato che interrogò il Massacratore del Circeo

Le confidenze di Angelo Izzo, quando Rimini incrociò il Massacratore del Circeo.

Come è andata a finire? Dopo una breve ricostruzione delle efferate imprese di Angelo Izzo, lo chiediamo direttamente a Paolo Gengarelli, uno dei titolari dell'inchiesta dell'epoca.

Forse non tutti sanno che un magistrato riminese ha interrogato per ben due volte Angelo Izzo, il Massacratore del Circeo. Questo è l'argomento dellaE' il 1992 e l'ergastolano Izzo non fa ritorno in carcere dopo un permesso premio. Un anno più tardi viene arrestato in Francia. Riportato in Italia confessa che, prima dei fatti del Massacro del Circeo, ha ucciso un uomo a Riccione, in concorso con Abbruciati, "Er Camaleonte" della Banda della Magliana.