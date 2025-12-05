  
da lunedì 8 dicembre

'Crimini a Rimini' e il magistrato che interrogò il Massacratore del Circeo

In foto: Davide Cardone e Paolo Gengarelli
Davide Cardone e Paolo Gengarelli
di Redazione   
Ven 5 Dic 2025 14:46 ~ ultimo agg. 15:20
Forse non tutti sanno che un magistrato riminese ha interrogato per ben due volte Angelo Izzo, il Massacratore del Circeo. Questo è l'argomento della nuova puntata di Crimini a Rimini in uscita lunedì 8 dicembre.

Le confidenze di Angelo Izzo, quando Rimini incrociò il Massacratore del Circeo.

E' il 1992 e l'ergastolano Izzo non fa ritorno in carcere dopo un permesso premio. Un anno più tardi viene arrestato in Francia. Riportato in Italia confessa che, prima dei fatti del Massacro del Circeo, ha ucciso un uomo a Riccione, in concorso con Abbruciati, "Er Camaleonte" della Banda della Magliana.
Come è andata a finire? Dopo una breve ricostruzione delle efferate imprese di Angelo Izzo,  lo chiediamo direttamente a Paolo Gengarelli, uno dei titolari dell'inchiesta dell'epoca.
Si potrà ascoltare la puntata gratuitamente su tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast.
 
Crimini a Rimini

