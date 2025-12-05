Bilancio Riccione: riduzione dell'addizionale Irpef e investimenti per 29milioni

Dal bilancio 2026 del comune di Riccione arriva una buona notizia per i cittadini: nessun aumento di tributi e tariffe e soprattutto la riduzione dell'addizionale Irpef che era stata introdotta proprio dalla giunta Angelini due anni fa. Il gettito superiore alle previsioni (oltre 3 milioni di euro) ha portato l'amministrazione a decidere per l'abbassamento delle aliquote la cui entità è al centro di un confronto con le parti sociali. La Giunta spiega che la revisione sarà attuata comunque in modo graduale ma già questa prima riduzione comporterà un risparmio pari al 17% per i redditi più bassi. Altro dato importante, il recupero dell'evasione: nel 2025 sono stati accertati 4,9 milioni di euro (contro i 4 milioni previsti). Il gettito 2026 previsto per Imu e Tari è di 19,9 e 14 milioni di euro. Sul fronte Tari, è stata confermata la previsione di entrata 2025 con le riduzioni già intervenute con la definizione del Piano economico finanziario (Pef) in corso (2025-2027).

Tra i capitoli di spesa, da segnalare i 12 milioni per l’area “Sociale e Famiglia”.

Nel triennale delle Opere Pubbliche (26/28) figurano invece investimenti per 70 milioni di euro, 29,2 milioni quelli previsti per il 2026. Ci sarà il completamento del secondo tratto di viale Ceccarini (da viale Milano a viale Dante), il secondo stralcio del Lungomare del Sole e il rinnovo della passeggiata del porto (già in fase avanzata) oltre alla riqualificazione del piazzale Ceccarini e dei giardini Montanari, con due stralci di intervento per un impegno complessivo di circa 2,4 milioni di euro nel prossimo anno. Sul piatto anche 2,5 milioni per il nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio e 1,5 milioni per la seconda fase del sottopasso di viale La Spezia. Alla voce sport ci sono 1,4 milioni per la nuova struttura sportiva in sostituzione della geodetica e 800.000 per l’ampliamento della palestra di viale Abruzzi.

“Questo piano triennale dei lavori pubblici non è una semplice lista di opere, ma il progetto di visione per la Riccione del futuro”, dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Siamo orgogliosi di presentare una manovra che non aumenta le tasse, anzi riduce l’Irpef, e che allo stesso tempo consolida l’investimento di oltre 12 milioni di euro per il sociale, perché nessuno deve rimanere indietro. Con l’impegno storico di circa 70 milioni di euro, stiamo gettando le basi per una città più moderna, sicura e accogliente, capace di guardare al 2028 e oltre. Stiamo costruendo una Riccione più solida, equa e pronta alle sfide dei prossimi anni, portando la rigenerazione in ogni angolo del territorio: dai quartieri alle nuove strutture sportive, alla sicurezza stradale”.

La proposta di bilancio approderà entro dicembre in Consiglio comunale per l’approvazione.