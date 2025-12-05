Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita a Rimini

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha effettuato questa mattina una visita al Comando Provinciale di Rimini. Ricevuto dal Comandante Provinciale Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha incontrato presso la sede di via Dalla Chiesa una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, personale dei Reparti Speciali, delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale ha espresso la propria vicinanza ai Carabinieri quotidianamente impegnati nei servizi sul territorio svolti a favore della collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto e della vicinanza alla popolazione quale missione fondante dell’Arma. Ha inoltre invitato tutto il personale a operare con il massimo impegno e senso di responsabilità nello svolgimento del delicato compito di garantire sicurezza e prossimità, esortando i colleghi più esperti a supportare quelli più giovani, trasmettendo loro passione e conoscenze acquisite negli anni spesi in servizio. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai militari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, seppur in congedo, continuano a fornire un prezioso contributo alla comunità in cui operano. Il Generale, dopo aver formulato gli auguri ai presenti per le oramai imminenti festività natalizie, ha rivolto un sincero apprezzamento per il lavoro svolto, per i risultati ottenuti e per l’impegno dimostrato quotidianamente dall’Arma locale.