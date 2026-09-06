Montefiore. Discarica abusiva via Pedrosa: botta e risposta comune minoranza

Scoppia la polemica politica su un'area privata e una porzione di strada comunale in via Pedrosa nel comune di Montefiore Conca. L'area sarebbe infatti una vera e propria discarica abusiva con auto abbandonate, vecchi mobili e rifiuti vari e conseguente proliferare di topi, insetti e vipere. A denunciare la situazione, a seguito della scadenza intimata ai proprietari per la bonifica dell'area e il ripristino ambientale, sono stati i capigruppo di opposizione, Vallì Cipriani e Simone Mazzi. Nel mirino, l'immobilismo dell'amministrazione comunale che avrebbe già dovuto avviare l'esecuzione d'ufficio "in danno", incaricando una ditta dello sgombero per poi rivalersi sui responsabili per le spese sostenute. Accuse rigettate al mittente dal comune che, in una nota , spiega che a seguito di un sopralluogo effettuato ad agosto dai Carabinieri Forestali di Morciano di Romagna (che ha accertato l'inadempienza dei privati), l'iter per organizzare materialmente lo sgombero è concretamente in corso . Trattandosi però di un intervento su proprietà privata con svariate tipologie di rifiuti, l'ente evidenzia come l'operazione richieda complessi e rigorosi passaggi tecnici, amministrativi e di sicurezza che non possono essere improvvisati.