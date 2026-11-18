Prima si dà alla fuga in sella a un monopattino elettrico, poi lo scaglia contro l'auto di servizio dei Carabinieri nel tentativo di guadagnare terreno ma viene raggiunto e bloccato dopo una corsa a piedi tra le vie del centro. È finito così in manette un 24enne albanese, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, arrestato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento aggravato.

E' successo nella zona del Porto Canale di Riccione, dove una pattuglia dell'Arma stava effettuando un ordinario servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane transitare sul mezzo elettrico e gli hanno intimato l'alt per procedere a un'identificazione. Per tutta risposta, il 24enne ha lanciato il monopattino contro la portiera della gazzella, danneggiandola, per poi scappare di corsa lungo le strade adiacenti.

Durante l'inseguimento, protrattosi per alcune centinaia di metri, i Carabinieri hanno notato l'uomo disfarsi di un involucro gettandolo a terra. Una volta bloccato in sicurezza il fuggitivo, i militari hanno recuperato il pacchetto che conteneva 12 dosi di cocaina già confezionate. La successiva perquisizione estesa al domicilio del giovane ha inoltre permesso di rinvenire 1.300 euro in contanti, sequestrati insieme allo stupefacente poiché ritenuti provento dello spaccio. Su disposizione della Procura di Rimini, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo.