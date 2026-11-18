In occasione della Giornata mondiale del tumore al pancreas, giovedì 19 novembre, il Palazzo del Turismo si illumina di viola, colore simbolo della campagna internazionale di sensibilizzazione promossa dalla “World pancreatic cancer coalition” e dall’associazione “Oltre la Ricerca”.

Il tumore al pancreas è una patologia ancora difficile da diagnosticare precocemente, per la quale la sensibilizzazione, la ricerca e l’accesso alle cure sono fondamentali. Conoscere i sintomi e i fattori di rischio e promuovere la diagnosi precoce sono passi importanti per migliorare le prospettive delle persone colpite da questa neoplasia.

Aderire alla campagna di sensibilizzazione verso questa malattia illuminando di viola gli edifici pubblici significa accendere una luce su una malattia che ha bisogno dell’attenzione di tutti.

La Giornata mondiale del tumore al pancreas è promossa ogni anno dalla "World pancreatic cancer coalition”, la coalizione delle associazioni dei pazienti, impegnate dal 2013 in tutto il mondo per aumentare la consapevolezza globale. In Italia la Fondazione Nadia Valsecchi e l’associazione Oltre la Ricerca sono da anni impegnate a promuovere questa iniziativa, un momento prezioso per accendere l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su questa patologia.

Con la domanda della campagna di sensibilizzazione, che vuole essere quasi una provocazione “Quanto pesano 80 grammi?”, si vuole porre l’attenzione sull’importanza di questo piccolo organo che va ben oltre il suo peso medio. Secondo il rapporto dell’Airtum – Associazione italiana registri tumori, nel 2025 sono state stimate circa 14.270 nuove diagnosi di tumore al pancreas: una malattia complessa e severa spesso difficile da scoprire e da trattare. Fondamentale è arrivare a una diagnosi precoce così come entrare tempestivamente in un percorso di cura.