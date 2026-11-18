Il confronto su Icaro TV
Sanità: i conti e le cure. Petitti, Marcello e Feletti a Fuori dall'Aula
In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
di Redazione
1 min
Sanità: i conti e le cure. Questo il titolo della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda alle 20.20 su Icaro Tv (canale 18). Ospiti la consigliera regionale del Pd Emma Petitti, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello e il segretario Anaao Emilia Romagna Francesco Feletti.
Dal dibattito sul sottofinanziamento della sanità pubblica alle liste d'attesa passando per la medicina territoriale, i problemi di personale e i bilanci delle aziende sanitarie. Saranno tanti i temi di confronto.
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