Passa in Assemblea legislativa regionale, non senza polemiche, la "manovrina" da 30 milioni messa in campo dalla giunta de Pascale per fronteggiare il caro energia su trasporti e sanità. Il voto conclusivo è arrivato a termine di una due giorni di scontro pre-elettorale tra maggioranza e centrodestra, con accuse reciproche. Il centrodestra si è visto bocciare anche un ordine del giorno per ripristinare le somme tolte a sostegno dei microbirrifici artigianali. Al centro del dibattito, il finanziamento della sanità e le misure inserite dal Governo nella finanziaria del prossimo anno: se il centrodestra ha parlato di una manovra "elettorale" a proposito della variazione di bilancio regionale, l'assessore regionale ai Bilancio Davide Baruffi replica con una battuta: "Se avessimo dovuto inserire misure elettorali avremmo fatto dei bonus". Secondo il capogruppo dem Paolo Calvano "da una parte c'è chi difende i servizi pubblici e cerca di fare in modo, anche con battaglie politiche feroci, di tutelare il finanziamento dei servizi pubblici e chi dice che i cittadini devono fare con quello che hanno, il pubblico deve arretrare". "Non siete all'altezza di questa sfida", scandisce invece la capogruppo Fdi Marta Evangelisti rivolta ai banchi della maggioranza. I tagli del governo, assicura, "non hanno niente a che fare con questa manovra e deve essere chiaro a tutti". "Finanziare i servizi essenziali è necessario; farlo senza compromettere altre attività programmate è altrettanto importante", dice invece un altro meloniano, Giancarlo Tagliaferri, chiedendo conto della provenienza dei fondi stanziati. Parla di "speculazioni incredibili" la capogruppo Avs Simona Larghetti. "Questa variazione- aggiunge- era quasi un atto tecnico, ma evidentemente tocca temi molto sensibili, in un momento in cui l'ennesimo decreto bollette bis non ha dato alcuna risposta sul caro-carburante". Questo "non è un atto tecnico, è un atto politico- ribatte l'azzurro Pietro Vignali- e prima di chiedere ulteriori soldi per la sanita' bisogna spendere meglio quelli che ci sono e incassare i crediti. Perché se non ci fossero state le tasse che avete aumentato due anni fa e l'incremento del fondo della sanità l'anno scorso, la sanità dell'Emilia-Romagna sarebbe commissariata". Elena Ugolini, civica di centrodestra, 'rinfaccia' al presidente Michele de Pascale lo stanziamento di 1,3 milioni di euro l'anno per le polizze sanitarie dei dipendenti regionali. "Se quel bonus sotto i 28.000 euro di Isee non va bene- dice- perché il presidente de Pascale per i dipendenti della Regione decide di fare una polizza assicurativa per la sanità privata per tutti i dipendenti? Delle due una. O non serve anche la parte di aiuto che può arrivare dal privato accreditato, oppure non si capisce perché deve esserci solamente per i dipendenti della Regione".

Dei 30 milioni di euro complessivi della variazione di Bilancio, sei milioni derivano dall’esito favorevole alla Regione di un contenzioso con due società di autonoleggio, sette milioni dai ristori statali rispetto ai tagli della Finanziaria 2010, che praticamente azzerò i trasferimenti previsti alle Regioni, 12,8 milioni di euro da economie di spesa regionale e i restanti 4,2 milioni di euro dal fondo di riserva regionale a fronte delle valutazioni del potenziale necessario per le spese previste da qui a fine anno. A rendere necessario l'intervento, infatti, sono i maggiori costi registrati nel corso del 2026. Per il sistema sanitario regionale, le rilevazioni effettuate dagli energy manager delle Aziende sanitarie emiliano-romagnole quantificano, al 30 settembre, un incremento della spesa energetica di oltre 20,2 milioni di euro rispetto al preventivo 2026 (+11%) e di quasi 38,3 milioni rispetto al consuntivo 2025 (+22,5%). Sul fronte del trasporto pubblico locale, invece, i rincari dei carburanti e dell'energia hanno comportato maggiori costi per circa 15 milioni di euro, di cui quasi 8,9 milioni per il solo gasolio.