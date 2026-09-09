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tante sanzioni in poche ore

Monopattini nel mirino della polizia locale di Bellaria

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Redazione
   
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Monopattini elettrici indisciplinati e multati. Sono state venti le violazioni contestate dalla polizia locale di Bellaria Igea Marina nell'arco di due serate di controlli sulle strade. Mancato utilizzo del casco, assenza del contrassegno di identificazione e dell’assicurazione, tutti elementi resi obbligatori dall’entrata in vigore della Legge 177/2024, sono le principali mancanze riscontrate.

Sono verbali che si sommano ai 31 elevati a inizio agosto per infrazioni analoghe - spiega l'assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli -. Particolarmente attenzionate sul tema le ztl e le strade con corsie preferenziali, ad esempio viale Panzini e il lungomare Pinzon, dove l’indisciplinatezza dei conducenti dei mezzi elettrici può pregiudicare maggiormente la sicurezza degli altri utenti, soprattutto i pedoni. Anche in questo caso, parliamo di attività condotte in abiti civili, che saranno ripetute nuovamente nelle prossime settimane.” 

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