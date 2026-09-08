Patto per lavoro e clima. 59 firmatari per le nuove sfide dell'Emilia Romagna

Il nuovo Patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale è stato siglato oggi in Emilia-Romagna tra Regione e 58 soggetti firmatari: tra questi, i sindacati confederali, Anci, Confindustria, Legambiente, Coldiretti e le Università del territorio. Presenti alla firma, il presidente Michele de Pascale e il vicepresidente con delega allo sviluppo Vincenzo Colla. I temi sono contrasto alla precarietà, l'applicazione dei contratti nazionali e il potenziamento della sicurezza sul lavoro. E ancora la lotta al cambiamento climatico, "necessaria dopo le alluvioni e le ondate di calore", rafforzamento della competitività delle imprese, contrasto alla crisi abitativa e la tutela della sanità.

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L'accordo siglato oggi in Regione è una prassi inaugurata nel 2015 dall'ex presidente Stefano Bonaccini, allora al primo mandato, quadro la priorità assoluta era rappresentata dal lavoro. Per la seconda edizione, nel 2020, si è aggiunto il tema climatico e della sostenibilità, in piena emergenza pandemica. Oggi invece, con la nuova amministrazione de Pascale, il Patto si rinnova, dopo una lunga gestazione, estendendo lo sguardo all'economia sociale. "Il nostro intento è guidare il cambiamento, non subirlo, mettendo insieme forze e intelligenza collettiva per il bene comune", dicono de Pascale e Colla. "È questa la sfida che l'Emilia-Romagna ha di fronte in una fase di transizione globale senza precedenti".

Dopo un confronto con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, il nuovo Patto aggiorna il progetto di futuro dell’Emilia-Romagna a quanto è accaduto e sta accadendo a livello locale e globale. In particolare - spiega la Regione Emilia Romagna - la necessità divenuta improrogabile di tutelare la sanità pubblica come garanzia democratica di tutela della salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Le conseguenze sempre più estreme della crisi climatica comportano l’urgenza di investire nella sicurezza del territorio, che ha messo in evidenza tutte le sue fragilità. L’instabilità economica e occupazionale, derivante dai conflitti in corso e dalle trasformazioni dello scenario internazionale, aggravata dai dazi e dal rapido aumento dei costi dell’energia, che richiede un impegno comune per la competitività delle filiere produttive territoriali. L’inflazione che ha impoverito una parte del ceto medio, mettendo troppe persone in difficoltà nell’accesso ai beni primari, in primis la casa. La demografia, che in Emilia- Romagna registra una dinamica positiva solo grazie alla capacità attrattiva del territorio che bilancia ormai da diversi anni un saldo naturale strutturalmente negativo.

I firmatari:

1. Regione Emilia-Romagna

2. AGCI Associazione Generale delle Cooperative Italiane E-R

3. ANCE Associazione Nazionale dei Costruttori E-R

4. ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani E-R

5. Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna

6. CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro E-R

7. CIA Confederazione italiana agricoltori E-R

8. CIDA Confederazione Italiana Dirigenti ed Alta Professionalità E-R

9. CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori E-R

10.Città Metropolitana di Bologna

11.CNA Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa

E-R

12.CNR Consiglio nazionale delle ricerche

13.Coldiretti E-R

14.Commissione regionale ABI E-R

15.Comune di Bologna

16.Comune di Cesena

17.Comune di Ferrara

18.Comune di Forlì

19.Comune di Modena

20.Comune di Parma

21.Comune di Piacenza

22.Comune di Ravenna

23.Comune di Reggio Emilia

24.Comune di Rimini

25.Confagricoltura E-R

26.Confapindustria E-R

27.Confartigianato E-R

28.Confcommercio E-R

29.Confcooperative E-R

30.Confesercenti E-R

31.Confimi Romagna

32.Confindustria E-R

33.Confprofessioni E-R

34.Confservizi E-R

35.COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli E-R

36.CUPER Comitato unitario delle professioni intellettuali degli ordini e dei collegi

professionali E-R

37.Forum Terzo Settore E-R

38.Legacoop E-R

39.Legambiente E-R

40.Politecnico di Milano – Sede di Piacenza

41.Provincia di Ferrara

42.Provincia di Forlì-Cesena

43.Provincia di Modena

44.Provincia di Parma

45.Provincia di Piacenza

46.Provincia di Ravenna

47.Provincia di Reggio Emilia

48.Provincia di Rimini

49.Ufficio scolastico regionale E-R

50.UGL Unione Generale del Lavoro E-R

51.UIL Unione Italiana del Lavoro E-R

52.UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani E-R

53.Unioncamere E-R

54.Università Cattolica del Sacro Cuore

55.Università di Bologna

56.Università di Ferrara

57.Università di Modena e Reggio

58.Università di Parma

59.UPI Unione delle Province d’Italia E-R