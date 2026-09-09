'Il commercio sale in cattedra'. Tre incontri per migliorare la competitività

Tre appuntamenti su tre temi decisivi per la competitività delle attività commerciali e l'obiettivo di offrire agli imprenditori strumenti immediatamente applicabili per migliorare il proprio business. Nasce con questa filosofia “Il commercio sale in cattedra - Strategie per imprenditori di successo”, il nuovo progetto formativo promosso da Confcommercio della provincia di Rimini, con il contributo di RivieraBanca BCC ed Enegan.

Il percorso, dedicato a tutti i commercianti anche non associati, gratuito e a posti limitati, si svolgerà nella sede di Uni.Rimini, in piazza Malatesta 30, e sarà articolato in tre incontri nel mese di settembre: martedì 15 settembre, dalle 15 alle 17, “Strategie di business”; martedì 22 settembre, dalle 14 alle 16, “Strategie di digital marketing”; martedì 29 settembre, dalle 14 alle 16, “Strategie di vendita”. A condurre gli incontri sarà Luca Carrai, formatore e consulente d’impresa, professionista con una lunga esperienza sui temi dell'imprenditorialità, dello sviluppo d'impresa e delle startup. CEO e founder di Ethicjobs, svolge attività di consulenza negli ambiti della negoziazione, della comunicazione con il cliente, del business development, della digitalizzazione e dell'efficientamento aziendale.

la locandina

La presentazione del progetto a cura di Confcommercio:



“Il commercio oggi richiede competenze sempre più ampie e aggiornate – sottolinea Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini –. Non basta più avere un buon prodotto o una buona posizione: occorre saper leggere il mercato, conoscere i propri numeri, comunicare in maniera efficace, utilizzare bene gli strumenti digitali, costruire una relazione con il cliente e trasformarla in vendita e fidelizzazione. Con questo progetto vogliamo mettere a disposizione dei commercianti competenze concrete e immediatamente spendibili nelle attività”.

L'iniziativa nasce anche dalla volontà di investire sul tessuto commerciale cittadino e, in particolare, su quelle imprese che ogni giorno contribuiscono a tenere vivo il centro storico. “Parliamo spesso delle difficoltà che il commercio di vicinato sta attraversando – continua Zanzini – e sappiamo quanto pesino costi, concorrenza, cambiamenti nelle abitudini di acquisto e trasformazioni sempre più rapide del mercato. Accanto alle politiche necessarie per sostenere il settore, però, dobbiamo lavorare anche su ciò che può rendere le nostre imprese più forti. La formazione è uno degli investimenti più importanti che possiamo fare: significa aiutare gli imprenditori ad anticipare i cambiamenti anziché subirli”.

Il taglio degli incontri sarà volutamente operativo. Con il primo appuntamento si lavorerà sulle strategie di business, dalla lettura dell'attività alla definizione degli obiettivi e delle azioni necessarie per raggiungerli. Il secondo sarà dedicato al digital marketing, sempre più determinante anche per il negozio fisico, mentre il terzo affronterà le strategie di vendita, con attenzione alla relazione con il cliente, alla capacità di comunicare il valore della propria offerta e alla fidelizzazione. “Abbiamo voluto concentrare il percorso su tre aspetti che toccano direttamente la quotidianità di ogni commerciante – conclude Zanzini –. Non formazione teorica fine a sé stessa, ma idee, metodi e strumenti da riportare il giorno dopo dentro il proprio negozio. È questo il senso di ‘Il commercio sale in cattedra’: continuare a imparare per continuare a competere, crescere e dare futuro alla propria impresa e al commercio della nostra città”.

La partecipazione ai corsi è gratuita, con posti limitati. Le iscrizioni sono aperte tramite il QR Code presente sulla locandina dell'iniziativa o tramite mail: direzione@confcomrimini.it