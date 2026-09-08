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bambini e ragazzi 3-12 anni

Due giorni con il Festival dei Piccoli alla spiaggia di RiminiTerme

In foto: il Festival dei Piccoli
il Festival dei Piccoli
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Redazione
   
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Laboratori educativi, giochi e sfide sportive sulla sabbia, per mettere insieme didattica e divertimento per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Torna anche quest'anno (l'11 e 12 settembre) il Festival dei Piccoli: l'evento, organizzato da SMArt Acadamey, festeggia nel 2026 la sua sesta edizione.
Pensato come risposta al lockdown, che per mesi aveva confinato bambini e famiglie in casa, il Festival dei Piccoli nasce proprio con l'obiettivo di favorire la reciproca interazione, oltre che per permettere alle assoziazioni del territorio di far conoscere le proprie attività alle famiglie.
Dallo sport, con basket e pallavolo, al torneo di carte Pokemon. Dal laboratorio di fumetto ai giochi per imparare una corretta alimentazione insieme allo IOR, ma anche corsi di uncinetto e lingua inglese, aquiloni e pittura dei sassi. Questo
e tanto altro nel programma del weekend: venerdì 11 settembre dalle 10 alle 22, sabato 12 settembre fino alle 18.
Il Festival dei Piccoli, patrocinato dal Comune di Rimini, nasce grazie alla collaborazione con lo stabilimento balneare di RiminiTerme, il Blue Beach.
Inoltre il contributo del Consorzio di Bonifica, che sostiene il Festival dalla prima edizione, coinvolgerà i bambini in laboratori creativi sulla tutela delle acque – grazie alla collaborazione con l'associazione ravennate Tralenuvole.

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