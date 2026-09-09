False borse griffate sequestrate sulla spiaggia di Igea

Nuove operazioni antiabusivismo commerciale a Bellaria Igea Marina. La polizia locale ha proceduto al sequestro penale di 135 oggetti contraffatti, soprattutto pelletteria e in particolare imitazioni di borse griffate. L'operazione si è svolta sull’arenile di Igea dove è avvenuto anche un cospicuo rinv eni mento di bigiotteria e suppellettili vari. Si è trattato di u n intervento in continuità con ana loghe operazioni antiabusivismo condotte durante tutto il corso della stagione estiva, con pattugliamenti a cadenza stretta, in molti periodi addirittura qu o tidiana e talvolta su doppio turno, degli oltre sette chilometri di arenile di Bellaria Igea Marina. “Una serie di servizi che hanno permesso di sottrarre alla vendita abusiva migliaia di oggetti", spiega l'Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli, "togliendo linfa a un mercato nero e irregolare che ruota attorno a marginalità e sfruttamento, oltre che danneggiare enormemente i commercianti per bene. Attività svolte ‘in borghese’, un aspetto chiave quest’ultimo alla base del buon esito delle stesse: che proseguira nno per tutto il mese di settembre, tenendo la barra alta nella lotta al commercio abusivo.”